Родные Елены Мачкалян потребовали ужесточить приговор акушерам

11 июня 2021, 13:13

Родственники умершей при родах Елены Мачкалян обжаловали приговор акушерам-гинекологам Волжского перинатального центра, посчитав мягким наказанием назначенные им шесть лет колонии. Требование ужесточить приговор также направила в суд прокуратура, сообщила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая суд признал врачей Волжского перинатального центра Наталью Андрееву и Елену Попову причастными к смерти роженицы Елены Мачкалян, приговорив каждую к двум годам колонии. Суд должен был назначить врачам более суровое наказание, заявил супруг умершей Арам Мачкалян. За смерть пациентки также должны понести ответственность и чиновники, считают юрист и глава "Альянса врачей"*.

Елена Мачкалян умерла 29 января 2017 года после родов. Дело двух акушеров-гинекологов перинатального центра Натальи Андреевой и Елены Поповой, обвиненных в причастности к ее смерти, рассматривал Волжский городской суд. Эксперты в суде назвали неправильные действия врачей причиной смерти пациентки, но затем суд частично удовлетворил просьбу защиты обвиняемых о признании экспертизы, проведенной в Астрахани, недопустимым доказательством. Попова и Андреева заявили суду, что роженица умерла от болезни печени, а свою вину они отрицали. Врачи однобоко представили суду данные о состоянии здоровья Елены Мачкалян перед смертью, чтобы снять с себя ответственность, счел вдовец.

10 июня вдовец Елены Мачкалян Арам Мачкалян подал совместно с родителями умершей апелляционную жалобу на приговор врачам. "С вышеуказанным приговором суда мы категорически не согласны в части назначенного наказания, считаем его чрезмерно мягким, не соответствующим тяжести совершенного преступления", – говорится в апелляционной жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Андреева и Попова, не проводя внутреннее акушерское исследование, приняли необоснованное решение о переводе пациентки Мачкалян обратно в Городскую больницу №2, сказано в документе. "Цель восстановления социальной справедливости означает адекватную компенсацию ущерба, причиненного обществу и его гражданам совершенным преступлением, за счет по возможности равнозначного лишения или ограничения прав и свобод виновного", – подчеркивается в апелляционной жалобе.

Суд правильно пришёл к выводу, что патологии у пациентки возникли после оказания Поповой и Андреевой медпомощи, не отвечающей требованиям безопасности, отметили потерпевшие. "Во время транспортировки и нахождения в больнице у пациентки продолжала развиваться серьезная акушерская патология. <…> После потери более четырех литров крови пациентка Мачкалян Е.Н впала в кому. По жизненным показаниям она была переведена в ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница №1", где не приходя в сознание, скончалась", – подчеркивается в апелляции.

Также вдовец и родители Елены Мачкалян указали, что действиями врачей им причинен "моральный вред и нравственные страдания", однако их мнение при постановлении приговора в полном объеме не учтено. Они подчеркнули, что Попова и Андреева "вину в совершении преступления не признали, в содеянном не раскаялись, извинений потерпевшим не принесли". "Непризнание вины Поповой Е.Б и Андреевой Н.Ю. мы расцениваем как способ защиты в уголовном процессе и желание уйти от ответственности, тогда как их вина в инкриминируемом преступлении полностью нашла своё подтверждение в ходе судебного следствия", – говорится в жалобе.

В документе содержится просьба изменить приговор врачам, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. "Конечно, я прошу самого строгого наказания, я просил в суде 6 лет лишения свободы. Прокуратура попросила 4 года. Естественно, вся моя деятельность – это поиск справедливости. Но как вот так вот взять и причинить смерть двум людям – молодой женщине и ее ребенку, который погиб из-за действий врачей, которые просто не распознали отслойку плаценты и наступила гипоксия плода. Пусть этот пример послужит людям и врачам – что можно привлечь к ответственности врачей и что не нужно халатно относиться к своим обязанностям", – сказал Арам Мачкалян корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что врачи должны нести ответственность за смерть пациентов, если они в этом виновны. "Почему человек, причинивший смерть другому человеку, не должен за это отвечать перед законом? Мы же живем в правовом государстве и у нас есть законы. Или врача нельзя осудить? У нас в Конституции написано – перед законом все равны. Кто-то говорит о каких-то моих домыслах, но все доказано экспертизами, что лечение было неправильным, диагноз был сфальсифицирован", – пояснил вдовец.

Помимо потерпевших просьбу о пересмотре приговора врачам направила и прокуратура, сообщила адвокат Мачкаляна Ольга Забелова. Она уточнила, что согласно позиции Верховного суда России апелляционные суды могут ужесточать приговоры нижестоящих инстанций не иначе как по представлению прокурора или жалобе потерпевшего. "Учитывая повышенную степень общественной опасности совершенного Поповой Е.Б и Андреевой Н.Ю. преступления, характер и степень фактического участия каждой из них в его совершении и значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, основания для изменения приговора в части ужесточения наказания в суде апелляционной инстанции имеется", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно статье 389.1 УПК РФ рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть начато в облсуде не позднее 30 суток, пояснила адвокат. "На практике Волгоградский областной суд соблюдает вышеуказанные требования закона", – добавила она.

Также Забелова рассказала, что Волжский горсуд Волгоградской области 31 мая назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью сроком в два года.

Приговор врачам может быть ужесточен, считает волгоградский юрист Иван Иванов. "Суды вышестоящих инстанций раньше периодически увеличивали сроки в сторону ужесточения, в том числе по апелляционным представлениям прокуратуры. <…> Часто такие приговоры изменяются в сторону увеличения сроков по формальным основаниям. В областном суде отменяют и условные, и маленькие сроки, гипотетически это возможно ", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Приговор врачам Андреевой и Поповой несправедливый, заявил на условиях анонимности врач-гинеколог из Волгограда. "В медицине не бывает без смертей, и материнских, и младенческих в том числе. Кто лечить будет, если всех посадят? Медицинские ошибки очень сложные, и разбирать их должно медицинское сообщество. Разве может, например, отвечать врач в ситуации, если к нему поступил уже больной пациент? К тому же, сегодня в медицине скорее нужно обратить внимание на оптимизацию здравоохранения, нежели на так называемые ошибки врачей, которые зачастую являются следствием обстоятельств, в которых врач просто бессилен", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

* организация по решению Министерства юстиции РФ включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.