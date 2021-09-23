Уроженец Дагестана приговорен к двум годам колонии за финансирование терроризма

23 сентября 2021, 02:38

Ибрагим Толешов получил два года лишения свободы за то, что отправлял деньги участнику террористической организации, действующей в Сирии, сообщил Следственный комитет РФ.

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Уголовное дела в отношении Толешова расследовали сотрудники Следкома РФ совместно с коллегами из ФСБ и МВД России.

"Судом Толешеву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказано в сообщении Следкома.

Ибрагим Толешов является уроженцем Дагестана, уточнил 22 сентября со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

Как установило следствие, с декабря 2014 года по март 2017 года Ибрагим Толешов находился в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Сургуте и в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Новом Уренгое. В этот период он отправлял денежные средства знакомому ему жителю Дагестана, зная при этом, что тот принимает участие в террористической деятельности в Сирии. По просьбе последнего Толешов перевел деньги на указанные ему номера банковских карт, информировал 22 сентября Следственный комитет России.

В отношении жителя Дагестана, по просьбе которого Толешов осуществлял переводы, следствием возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и части 4 статьи 205.1 УК РФ ("Организация финансирования терроризма"), сообщил 22 сентября ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что следствие сочло жителя Каякентского района Дагестана причастным к передаче боевикам 20 тысяч рублей, которые он получил от своего брата.

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