Колония. Фото: Елена Синеок, 2юга.ру"

23 сентября 2021, 02:38

Уроженец Дагестана приговорен к двум годам колонии за финансирование терроризма

Ибрагим Толешов получил два года лишения свободы за то, что отправлял деньги участнику террористической организации, действующей в Сирии, сообщил Следственный комитет РФ.

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Уголовное дела в отношении Толешова расследовали сотрудники Следкома РФ совместно с коллегами из ФСБ и МВД России.

"Судом Толешеву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказано в сообщении Следкома.

Ибрагим Толешов является уроженцем Дагестана, уточнил 22 сентября со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

Как установило следствие, с декабря 2014 года по март 2017 года Ибрагим Толешов находился в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Сургуте и в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Новом Уренгое. В этот период он отправлял денежные средства знакомому ему жителю Дагестана, зная при этом, что тот принимает участие в террористической деятельности в Сирии. По просьбе последнего Толешов перевел деньги на указанные ему номера банковских карт, информировал 22 сентября Следственный комитет России.

В отношении жителя Дагестана, по просьбе которого Толешов осуществлял переводы, следствием возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и части 4 статьи 205.1 УК РФ ("Организация финансирования терроризма"), сообщил 22 сентября ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что следствие сочло жителя Каякентского района Дагестана причастным к передаче боевикам 20 тысяч рублей, которые он получил от своего брата. 

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". 

Примечание:

"Два жителя Дагестана осуждены за финансирование терроризма", "Дагестанские силовики задержали обвиняемого в финансировании терроризма", "Четверо жителей Дагестана получили длительные сроки по делу о терроризме".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 сентября 2021, 12:13

23 сентября 2021, 11:59

23 сентября 2021, 11:32

23 сентября 2021, 10:40

  • Житель Мурманска найден мертвым в Абхазии

    В городском парке Нового Афона обнаружено тело жителя Мурманска Дмитрия Ковалева, который, по предварительной версии, утонул во время купания, сообщили абхазские спасатели.

23 сентября 2021, 09:55

  • Ростехнадзор указал на проблемы с готовностью к зиме в городах Дагестана

    В ряде дагестанских городов, в том числе Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях, наблюдается проблема с обеспечением теплоснабжения, привел данные Ростехнадзора глава Дагестана Сергей Меликов. К 1 ноября регион должен быть готов к зиме чтобы не допустить роста заражений коронавирусом, заявил он.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи