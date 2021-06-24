Житель Дагестана заподозрен в финансировании терроризма

24 июня 2021, 20:50

Следствие сочло жителя Каякентского района Дагестана причастным к передаче боевикам 20 тысяч рублей, которые он получил от своего брата.

33-летний житель Каякентского района подозревается в том, что передал деньги террористической организации летом 2015 года, когда находился за пределами России.

По версии следствия, подозреваемый придерживается радикальных взглядов и принимает участие в деятельности одной из террористических организаций, проинформировало сегодня Управление Следкома России по Дагестану.

Следователи предположили, что он собрал 20 000 рублей для подготовки или совершения преступлений террористической направленности и экстремистского характера, "введя в заблуждение своего родного брата относительно истинных своих намерений", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России (содействие террористической деятельности) предусматривает до 15 лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемого или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также сообщал, что Южный окружной военный суд 8 июня признал таксиста из Каспийска Курбан-Магомеда Меджидова виновным в переводе денег на карту членам запрещенной террористической организации и приговорил к семи годам лишения свободы. По версии следствия и суда, он собирал в махачкалинской мечети деньги и в 2017 году перечислил 43,5 тысячи рублей членам запрещенной в России судом террористической организации. Меджидов отказался признать вину в финансировании терроризма.