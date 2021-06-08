08 июня 2021, 22:36

Житель Каспийска признан виновным в финансировании терроризма

Южный окружной военный суд счел доказанной вину таксиста из Каспийска Курбан-Магомеда Меджидова в переводе денег на карту членам запрещенной террористической организации и приговорил его к семи годам лишения свободы, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", жителя Каспийска Курбан-Магомеда (в ряде источников приводится как Курбанмагомед) Меджидова в ночь на 12 марта 2020 года увезли из дома силовики, после чего он перестал выходить на связь. Позднее выяснилось, что он находится под арестом в Ессентуках. Меджидов отказался признать вину в финансировании терроризма.

По версии следствия, водитель такси Курбан-Магомед Меджидов собирал в махачкалинской мечети деньги и в 2017 году перечислил 43,5 тысячи рублей членам запрещенной в России судом террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Меджидов утверждает, что указанную в деле банковскую карту заблокировал еще в 2016 году. По мнению супруги Меджидова, его преследуют за посещение мечети "Тангим", где он также изучал Коран, помогал убирать территорию, а во время пятничных молитв регулировал движение автомобилей и их парковку у мечети. Жена Меджидова, обратившаяся в ПЦ "Мемориал"*, отметила, что ее муж пять лет состоит на профучете.

Суд счел достаточными собранные следствием доказательства для вынесения приговора по делу о финансировании терроризма в отношении жителя Республики Дагестан Курбан-Магомеда Меджидова и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщил сегодня Следком России.

Меджидов разделял радикальные религиозные взгляды международной террористической организации, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Установлено, что Меджидов с апреля по май 2017 года сделал семь денежных переводов на счет банковской карты, которая использовалась участниками международной террористической организации", - процитировал сообщение Следкома "Интерфакс".

Часть 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 16 декабря 2020 года, состоялось восемь судебных заседаний, приговор был вынесен 1 июня, следует из карточки дела на сайте суда.

На первом заседании суда по делу, 3 февраля, Меджидов просил привлечь в качестве общественного защитника журналиста дагестанского издания "Новое дело" Идриса Юсупова, который имеет высшее образование, прошёл специальные курсы общественного защитника и имеет опыт участия в этой роли в уголовных делах. Однако суд отказал ему в этом.

Отметим, силовики регулярно проводили пятничные рейды около махачкалинской мечети "Тангим", проверяя документы у ее посетителей. Ранее представитель мечети рассказал, что Меджидов принимал активное участие в жизни мечети и не придерживался радикальных взглядов, но был в поле зрения силовиков.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Житель Дагестана заподозрен в финансировании терроризма", "Четверо жителей Дагестана получили длительные сроки по делу о терроризме", "Шамиль Нурмагомедов в знак протеста зашил рот в колонии".

Автор: "Кавказский узел"

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