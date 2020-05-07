Продлен арест Курбан-Магомеду Меджидову

07 мая 2020, 19:19

Суд постановил еще на три месяца оставить под стражей жителя Каспийска Курбан-Магомеда Меджидова, обвиненного в финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", жителя Каспийска Курбан-Магомеда Меджидова в ночь на 12 марта увезли из дома силовики, после чего он перестал выходить на связь. Впоследствии оказалось, что он находится под арестом в Ессентуках. По словам адвоката, Меджидов отказался давать показания по делу о финансировании терроризма.

Сегодня Ессентукский городской суд, который 13 марта постановил арестовать Меджидова на два месяца, продлил этот срок до 11 августа, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

По версии следствия, 33-летний житель Каспийска, водитель такси Курбан-Магомед Меджидов собирал в махачкалинской мечети деньги, и в 2017 году перечислил 43,5 тысячи рублей членам запрещенной в России судом террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Меджидов отрицает свою вину и утверждает, что указанную в деле банковскую карту заблокировал еще в 2016 году, говорится в сегодняшней публикации на сайте ПЦ "Мемориал".

По мнению супруги Меджидова, его преследуют за посещение мечети "Тангим" в Махачкале, где он также изучал Коран, помогал убирать территорию, во время пятничных молитв регулировал движение автомобилей и их парковку у мечети, развозил продукты нуждающимся. Жена Меджидова, обратившаяся в ПЦ "Мемориал", отметила, что ее муж пять лет состоит на профучете.

Силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе мечети "Тангим", проверяя документы у ее посетителей. Ранее представитель мечети "Тангим" рассказал, что Меджидов принимал активное участие в жизни мечети, не придерживался экстремистских радикальных взглядов, но был в поле зрения силовиков.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Профучет в МВД РФ", подготовленной "Кавказским узлом". МВД Дагестана ранее заявляло, что профучет по категории "экстремист" был отменен еще в 2017 году.

На сайте Ессентукского городского суда к 19.19 мск 7 мая не появилось информации о продлении ареста Меджидову.