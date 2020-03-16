Следственный изолятор. Фото: Денис Яковлев / Югополис

16 марта 2020, 18:46

Пропавший житель Каспийска найден в СИЗО

Посетитель махачкалинской мечети "Тангим" Курбан-Магомед Меджидов, который пропал после того, как его увезли силовики, арестован по обвинению в финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", жителя Каспийска Курбан-Магомеда Меджидова силовики увезли в ночь с 11 на 12 марта. Друзья пропавшего забеспокоились после того, как в течение продолжительного времени тот не выходил на связь.

Силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе мечети "Тангим" в Махачкале. В феврале один из верующих пожаловался в прокуратуру, что силовики угрозами принуждали его явиться на беседу. В начале марта двое верующих рассказали о проблемах, возникших у них в связи с постановкой на профучет.

Курбан Магомед Меджидов найден в Ессентуках, где он заключён под стражу на два месяца, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов. По словам Юсупова, Меджидова обвиняют в финансировании терроризма, на избрании меры пресечения присутствовал адвокат по назначению. Жена и дети Меджидова находятся дома, сообщил он. 

Адвокат Меджидова по назначению Эдуард Калашников подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Меджидова обвиняют в финансировании терроризма, а также что Ессентукский горсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Защитник отметил, что Меджидов отказался давать показания. Признает ли он вину, Калашникову неизвестно, так как задержанный, по словам адвоката, не понимает, что с ним происходит.

"Он пока отказывается от дачи показаний и какие-то дальнейшие комментарии и пояснения не дает",- заявил адвокат. 

Защитник отметил, что с Меджидовым все в порядке – выглядел он нормально. Также, по словам Калашникова, к Меджидову не применялось физическое воздействие - телесных повреждении адвокат не заметил.

Калашников отметил, что передаст дело Меджидова в случае, если появится адвокат по соглашению с родственниками арестованного.

Ранее представитель мечети "Тангим" рассказал, что Меджидов принимал активное участие в жизни мечети, не придерживался экстремистских радикальных взглядов, но был в поле зрения силовиков. Меджидов является отцом троих детей, занимался частным извозом, работая таксистом.

Примечание:

"Три уроженца Дагестана приговорены к длительным срокам по делу о финансировании ИГ*", "МВД объяснило рейд у мечети "Тангим" заботой о безопасности", "Москвич осужден за финансирование боевика из Дагестана".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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