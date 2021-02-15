Дагестанские силовики задержали обвиняемого в финансировании терроризма

15 февраля 2021, 15:31

Житель Буйнакска задержан по делу о передаче более 370 тысяч рублей на поддержку террористических организаций, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

По обвинению в организации финансирования терроризма задержан 32-летний житель Буйнакска, ранее объявленный в международный розыск.

По версии следствия, в июле 2016 года находясь за пределами России обвиняемый в 2016 году организовал сбор средств на финансирование терроризма. В частности, он использовал деньги своей матери и "других неустановленных лиц", общая сумма составила более 370 тысяч рублей. Деньги предназначались "на вовлечение граждан России и стран СНГ в участие в незаконном вооруженном формировании в Сирии", сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

В международный розыск обвиняемый был объявлен в 2020 году, в феврале 2021 года его задержали сотрудники ФСБ России и МВД по Дагестану, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса России предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Напомним, что ранее другой уроженец Дагестана, житель Каспийска Курбан-Магомед Меджидов был арестован по делу о сборе в мечети "Тангим" денег для террористов. Меджидов отказался признать вину в финансировании терроризма. 5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение дела Курбан-Магомеда Меджидова.