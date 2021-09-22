Последствия оползня в Аджарии. Скриншот: Ajara TV

22 сентября 2021, 20:14

Сельчане в Аджарии остались без жилья после схода оползней

После сильных ливней в Хелвачаурском и Кобулетском районах Аджарии сошли множественные оползни, в результате которых разрушены жилые дома, повреждены мосты, засыпаны дороги. Одна женщина госпитализирована с переломами.

Три дома разрушены в селе Периа Хелвачаурского района после сильных ливней, пострадала местная жительница. "Мы услышали шум, оползень стал рушить комнату, в которой спали дети. Мы успели их вывести, и в это время на нее [женщину] упала часть стены. У нее переломы костей, и ей проводят операцию", — рассказал член пострадавшей семьи Омар Болквадзе. По его словам, жить в этом доме больше невозможно. Мэрия Хелвачаури выделит семье на аренду жилья 300 лари (эквивалент 96 долларов США) до тех пор, пока не будет построен новый дом, проинформировало агентство "Новости Грузия".

Представители властей Хелвачаури сообщили, что в жилье здесь после оползней нуждаются восемь семей. После подсчета ущерба, нанесенного стихией, люди получат денежную компенсацию. На горячую линию в Хелвачаури поступило около 80 сообщений об оползнях, но в основном оползни сошли на дороги, проинформировало издание Report.

В Кобулетском районе сошли 29 оползней, 14 из них рядом с жилыми домами и дорогами. В селе Квирике одну семью пришлось эвакуировать и перевести в безопасное место. В селе Горгадзееби размыло укрепительную стену склона длиной около 50 метров возле дома семьи Палавандишвили. Масса земли сошла и на приусадебном участке. В селах Хуцубани и Легва повреждены два моста. Село Кохи осталось без электричества, проинформировал "Спутник Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что в Аджарии 17 сентября после ливня вышла из берегов река Ачкви, что привело к подтоплению жилых домов в шести селах и сходу оползней.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Хелвачаури сегодня днем идет сильный дождь при температуре воздуха +17 градусов, скорость ветра — три метра в секунду. Ночью также ожидается сильный дождь, температура воздуха повысится до +18, скорость ветра — до шести метров в секунду. В Кобулети 22 сентября идет сильный дождь, днем температура воздуха составит +19 градусов, скорость ветра — до пяти метров в секунду. В ночь на 23 сентября также ожидается сильный дождь, температура воздуха останется прежней, скорость ветра усилится до восьми метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Ураган повредил дома жителей Аджарии", "Жилой дом и дороги в Аджарии повреждены после оползней", "Два села в Грузии остаются отрезанными от мира после ливней".

Автор: "Кавказский узел"

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