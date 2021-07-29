Два села в Грузии остаются отрезанными от мира после ливней

29 июля 2021, 08:53

Около 30 семей в двух селах на северо-западе Грузии остаются отрезанными от внешнего мира после того, как проливные дожди затопили дороги. От непогоды также пострадали жители Батуми, власти заверили, что устраняют последствия непогоды.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 июля жители нескольких регионов Грузии пострадали от проливных дождей. В Батуми дожди затопили десятки улиц, вода проникла на первые этажи, как жилых домов, так и коммерческих помещений. В Сванетии (регион на северо-западе Грузии, – Прим. "Кавказского узла") от внешнего мира из-за затопленных дорог оказались отрезаны около 20 деревень.

Более сотни семей остаются заблокированными в результате непогоды в четырех селах в Сванетии. Местные власти оценивают сумму ущерба, передал сегодня в своем эфире телеканал "Рустави-2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла". В частности, в результате ливней разрушены несколько участков дороги к селу Адиши, департамент автодорог Грузии ведет работы по ремонту и трассы, сказано в репортаже.

Так, в поселке Местия от внешнего мира остаются отрезанными села Адиши и Земо Леди, здесь проживает около 30 семей. Власти отчитались о восстановлении движения в направлении Местия-Ушгули. По словам мэра муниципалитета Местия, последствия непогоды в селах Адиши и Земо Леди будут устранены к вечеру 29 июля, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Также в результате проливных дождей на трассе Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили вышедшая из берегов река повредила мост. По дороге с утра 28 июля запрещено движение машин. В Нижнем Лентехи вода спадает, ситуация нормализуется, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Лентехи Цодне.

Кроме того сильный ветер повалил деревья в городе Лагодехи, два из них упали на улице Свободы на машину, в результате инцидента пострадавших нет. Также были повреждены линии электропередач, в результате чего часть жителей осталась без света. Энергетики устраняют поломку, передал телеканал "Рустави-2".

От непогоды также пострадали и жители Аджарии. Так в поселке Гонио на улице Петре Ибери сошел оползень. Сильные дожди подтопили шоссе. На этой улице расположены несколько семейных отелей, которые принимают десятки туристов. На данном этапе дорога расчищена, но движение для машин по ней закрыто. Жители могут подъехать к домам только на внедорожниках, передал сегодня в своем эфире телеканал "Аджара ТВ", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Батуми ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +24 градуса, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 30 июля также прогнозируется переменная облачность, температура воздуха снизится до +22 градусов, скорость ветра останется прежней.

В Зугдиди (центр региона Самегрело-Верхняя Сванетия) сегодня также прогнозируется переменная облачность, температура воздуха составит +26 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 30 июля также ожидается переменная облачность, температура воздуха снизится до +21 градуса, скорость ветра повысится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.