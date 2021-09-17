17 сентября 2021, 10:19

Дома жителей шести сел Аджарии подтоплены после ливня

В Аджарии после ливня вышла из берегов река Ачкви, что привело к подтоплению жилых домов в шести селах и сходу оползней.

Сильный дождь подтопил жилые дома и коммерческие помещения в нескольких селах в Кобулетском муниципалитете в Аджарии. Из-за стихийного бедствия в некоторых населенных пунктах ограничено электроснабжение, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Телеканал также опубликовал ролик, на кадрах которого показаны подтопленные улицы, по ним едут машины. Местные предприниматели выносят товар из магазинов.

Жилые дома и магазины оказались подтоплены из-за выхода из берегов реки Ачкви. От стихии пострадали села Дагва-Лазистани, Бобоквати, Квирикаули, Концелидзееби, Зеда Самеба и Кобахидзееби. В этих населенных пунктах из-за ливня также сошли оползни, информировал сегодня "Sputnik Грузия". "Развились оползневые процессы. Под угрозой оказался дом в селе Кведа Самеба, семья переведена в безопасное место. К этому времени электричество не подается только административной единице Чахати", – приведены в публикации слова  мэра Кобулети Мириана Катамадзе.

"Кавказский узел" также писал, что 2 сентября проливные дожди в высокогорном муниципалитете Хелвачаури в Аджарии привели к оползням, которые сошли на несколько деревень. Был поврежден жилой дом, прервано движение на нескольких дорогах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Кобулети 17 сентября идет сильный дождь, днем температура воздуха составит +19 градусов, скорость ветра – до семи метров в секунду. В ночь на 18 сентября также ожидается сильный дождь, температура воздуха и скорость ветра останутся прежними. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Два человека пострадали во время урагана в Аджарии", "Два села в Грузии остаются отрезанными от мира после ливней", "Ливни затопили дома жителей аджарских сел".

Автор: "Кавказский узел"

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