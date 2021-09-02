Оползень в Аджарии. Фото: Facebook / Emergency Management Service

02 сентября 2021, 20:37

Жилой дом и дороги в Аджарии повреждены после оползней

Проливные дожди в высокогорном муниципалитете Хелвачаури привели к оползням, которые сошли  на несколько деревень. Поврежден жилой дом, прервано движение на нескольких дорогах, часть жителей сел остается без электричества.

В селе Агара две семьи после оползней оказались отрезанными от внешнего мира. В селе Тхилнари массив земли обрушился возле дома семьи Партенадзе, фундамент дома частично поврежден. В селах Кирнати, Агара и Эрге оползень сошел на автомобильные дороги, в их расчистке принимают участие 20 единиц техники, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире "Рустави 2".

Сильные дожди также повредили опоры линий электропередачи, в результате подача электроэнергии в село Тхилнари и близлежащие населенные пункты была прервана. Электроснабжение большинства жителей сел возобновлено, восстановительные работы продолжаются, проинформировала сегодня компания "Энерго Про Джорджия".

Участки, на которые сошел оползень, посетил заместитель мэра Хелвачаури. Он заключил, что может потребоваться эвакуация нескольких семей из зоны оползня, сообщило "Аджара ТВ". 

"Кавказский узел" также писал, что 1 октября 2020 года при сходе оползня в Хелвачаури на жилой дом погиб подросток и его родители

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Хелвачаури сегодня ночью сильный дождь, температура воздуха составит +21 градус, скорость ветра — до пяти метров в секунду. 3 сентября ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +16 градусов, скорость ветра возрасте до шести метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Два человека пострадали во время урагана в Аджарии", "Два села в Грузии остаются отрезанными от мира после ливней", "Ливни затопили дома жителей аджарских сел".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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