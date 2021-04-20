Два человека пострадали во время урагана в Аджарии

20 апреля 2021, 23:48

Сотрудники службы озеленения госпитализированы с травмами после того, как их придавило упавшее из-за сильного ветра дерево в Кобулети.

Ураганный ветер в Кобулети повалил сегодня дерево, которое упало на проезжую часть.

В результате пострадали сотрудники службы озеленения города, которые работали в этом месте, сообщили сегодня "Новости Грузии". Один из рабочих получил перелом ноги, второй - множественный ушибы, оба они доставлены в медицинское учреждение.

Ветер также повалил эвкалиптовое дерево в поселке МТС, оно упало возле жилого дома, повредило ворота, столбы для освещения и провода. Жители поселения временно остались без света, сообщила "Грузия-онлайн".

"Кавказский узел" также писал, что 12 апреля река Арагви в Душетском районе Грузии вышла из берегов после сильных дождей и размыла дорогу, жители шести сел оказались отрезанными от внешнего мира.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 21 апреля в Кобулети переменная облачность, осадков не ожидается, температура воздуха +18, скорость ветра - шесть метров в секунду. Днем 21 апреля прогнозируется слабый дождь, похолодает до + 11 градусов, ветер стихнет до четырех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.