Жители шести сел заблокированы в Грузии после разлива реки

12 апреля 2021, 07:43

Река Арагви в Душетском районе Грузии вышла из берегов после сильных дождей и размыла дорогу, после чего жители шести сел оказались отрезанными от внешнего мира, сообщили местные власти.

В муниципалитете Душети в центральной Грузии из-за сильных дождей вышла из берегов река Арагви, вследствие чего оказались заблокированными шесть сел, сообщила сегодня пресс-служба администрации региона на своей странице в Facebook.

Непогода мешает начать восстановительные работы. Разлившиеся воды реки размыли дорогу, из-за чего шесть сел оказались отрезанными от внешнего мира. Кроме того повреждены линии электропередачи, привел сегодня "Sputnik Грузия" перевод сообщения местной администрации.

Жители заблокированных сел обеспечены всем необходимым, добавила администрация. "Как только позволят метеорологические условия, начнутся восстановительные работы поврежденной дороги и линий электропередачи", – сказал губернатор региона Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе, слова которого приведены в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что жители Тбилиси 27 марта пожаловались в мэрию на угрозу оползня на возвышенности Вашлиджвари. По их мнению, он возник из-за строительства дороги к элитному жилью на озере Лисистба. Жители потребовали от властей ввести временный мораторий на строительство на возвышенности Вашлиджвари, а также создать экспертную группу для изучения угрозы схода оползня на их дома.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском городе Душети прогнозируется слабый дождь, температура воздуха составит +14 градусов. В ночь на 13 апреля также прогнозируется слабый дождь, столбик термометра опустится до отметки +9 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.