Оползень в Тбилиси произошел после строительства дороги к элитным домам

29 марта 2021, 04:52

Оползень на возвышенности Вашлиджвари возник из-за строительства дороги к элитному жилью на озере Лисистба, заявили участники протестной акции. В стране не осталось институтов, способных провести полноценную геодезическую экспертизу, заявил представитель Лейбористской партии Лаша Чхартишвили.

Как писал "Кавказский узел", около 5000 человек подписали петицию, поданную 27 марта в мэрию Тбилиси. Они потребовали от властей ввести временный мораторий на строительство на возвышенности Вашлиджвари, а также создать экспертную группу для изучения угрозы схода оползня на их дома. 28 марта акцию протеста в районе Вашлиджвари провели около 30 человек, они потребовали включить местных жителей в экспертную группу для изучения угрозы схода оползня.

Между жителями домов в районе Вашлиджвари во время митинга 28 марта произошел конфликт. В тот момент, когда участники акции давали комментарии журналистам, один из жильцов подошел и сказал, что митинг является провокацией. На вопрос корреспондента "Кавказского узла", в чем заключается провокация, мужчина, представившийся Виталием, заявил, что никакой опасности от разлома нет.

"Сколько лет я уже здесь уже мы живем на этом склоне, и никаких толчков не было. Ну произошел разлом! Специалисты, географы в правительстве оценили этот происшествие и проводят теперь работы", - заявил он.

В разговор вмешался другой мужчина, который представился Георгием. "Я тут уже 40 лет живу, и пока не началось строительство поселка на Лисистба и пока не начали проводить дорогу, никаких разломов не было. Это же опасно - целый склон горы может упасть", - заявил он.

Участница митинга София рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что, находясь дома, она иногда чувствует толчки. "Я живу ближе к линии разлома, чем место проведения митинга. Мы там ощущаем иногда покачивание или толчки, так что опасаемся оставаться дома", - рассказала она.

Житель одного из домов возле парка Нанти Гайоз Пхакадзе сказал корреспонденту "Кавказского узла", что толчков он дома не ощущает, но факт появления разлома его беспокоит. "Ситуация непредсказуемая. Грунт просел как раз над нашими домами, которые стоят на склоне. Если произойдет землетрясение, то разлом земли расширится", - высказал он опасения.

Организатор митинга Мария Месхи рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что петиция, которую 27 марта подали в мэрию Тбилиси активисты, и под которой стоит пять тысяч подписей, содержит пять пунктов: создание независимой экспертной группы с привлечением иностранных специалистов и местных жителей для анализа ситуации; запрет любого строительства в районе Вашлиджвари и прекращение выдачи разрешений на строительство; запрет движения транспорта по улице Мачавариани и новой строящейся дороге до укрепления склона; создание службы мониторинга оползней; публичный доступ к данным о разломах и оползнях.

По словам Месхи, Вашлиджвари является одним из самых неблагополучных районов Тбилиси по загруженности дорог. "У нас здесь постоянно пробки, поскольку вдоль всего Вашлиджвари идет одна трасса - улица Мачавариани. А на нее есть один узкий заезд по улице Годзиашвили. Если бы Мачавариани не заканчивалась тупиком, и ее довели бы до Аллеи Агмашенебели - она же центральная трасса, ведущая в Западную Грузию - то трафик бы разгрузился. Но вместо этого по этой же горе начали проводить трассу, которая ничего не дает городу - это просто заезд к элитному жилью, которое строится на озере Лисистба", - сказала она.

По словам председателя Совета по правам человека Лейбористской партии Грузии Лаши Чхартишвили, в стране сейчас нет института, который мог бы провести полноценную геодезическую разведку.

"Если бы была проведена нормальная разведка, то гора не начала бы рушиться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, дорога от Лисистба к площади Геловани строится за счет государства. "Получается, что эта дорога, которая не влияет на трафик, не облегчает движение в городе, а только позволяет небольшому количеству людей добраться до своего элитного жилья, спонсируется за счет нас, налогоплательщиков", - посетовал он.