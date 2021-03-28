Жители Тбилиси призвали к прозрачности при изучении рисков от оползня

28 марта 2021, 16:31

Около 30 человек провели сегодня акцию протеста в тбилисском районе Вашлиджвари, потребовав включить местных жителей в экспертную группу для изучения угрозы схода оползня на их дома. Работа экспертов должна быть прозрачной, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", около 5000 человек подписали петицию, поданную 27 марта в мэрию Тбилиси. Они потребовали от властей ввести временный мораторий на строительство на возвышенности Вашлиджвари, а также создать экспертную группу для изучения угрозы схода оползня на их дома.

Сегодня жители тбилисского района Вашлиджвари провели акцию протеста под девизом "Спасём Вашлиджвари". Они требуют ввести мораторий на строительство многоквартирных домов и включить жителей района в экспертную группу для изучения угрозы оползня, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

"Необходимо изучить ситуацию в Вашлиджвари, сделать это достоянием общественности, чтобы знать, какие участки представляют опасность", - цитирует телеканал организатора митинга Русудан Фанозишвили.

В акции протеста в сквере на улице Топуридзе приняли участие около 30 человек. Они вышли с плакатами "Спасем Тбилиси", "Нет – строительству в опасной зоне", "Природа не простит" и другими.

В числе других требований жителей Тбилиси к мэрии и министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства – остановка строительства эстакады и запрет движения по улице Мачавариани до публикации заключения экспертизы, которая подтвердит безопасность этих дорог, пишут сегодня "Новости-Грузия".

Специалисты подтвердили связь оползневого процесса с инженерными работами

Угроза схода оползня возникла из-за разлома на склоне в районе улицы Мачавариани, под которым идет строительство дороги Нуцубидзе - Лиси - Вашлиджвари. По оценке специалистов грузинского Института наук по изучению Земли, оползень движется в сторону города со скоростью пять сантиметров в сутки, а глубина разлома составляет не менее 18 метров.

Развитие оползневых процессов связано не только с естественными, но и с техногенными факторами, в том числе с инженерными работами, пишет издание со ссылкой на выводы Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули.

По данным издания, уже две недели отрезок дороги около опасного склона перекрыт, в мэрии планируют установить там систему мониторинга, а затем возвести ограждения, а на некоторых участках склона снять слой земли.

В мэрии заявляют, что жителям Вашлиджвари опасность пока не угрожает, но власти готовы к любым сценариям, в том числе к эвакуации людей, информирует издание.

Напомним, 23 марта 22 села в регионе Мцхета-Мтианети и около 10 семей в Рача-Лечхуми оказались отрезанными от внешнего мира после того, как на местные дороги сошли оползни и заблокировали их. 25 марта власти отчитались об устранении последствий оползня в Мцхета-Мтианети, но дорога в Рача-Лечхуми осталась перекрытой. Работы по ее расчистке не удавалось начать из-за угрозы повторного схода оползня. Власти обеспечили заблокированных жителей всем необходимым, сообщила местная администрация. Десяти семьям после схода оползня остался доступным только пеший маршрут.

Дополнение "Кавказского узла" от 22.50 мск 28.03.2021:

После проливных дождей к 25 марта проблемы возникли и у жителей других районов Грузии, передал в этот день корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на местные СМИ. Так, в результате наводнения реки Ингури в Анаклии (Зугдидский муниципалитет) было затоплено около 15 домов, передало «Мтавари архи». В Шида-Картли шесть пастухов со скотом были найдены на острове, образовавшемся после разлива реки Мтквари. Спасатели вывезли с этого острова четырех пастухов 24 марта, но двое пастухов остались со стадом, и их вывезли только на следующий день, передал «Рустави 2». Спасатели вывезли коз и овец вместе с людьми, используя канатную дорогу, говорится в сообщении на сайте Службы по чрезвычайным ситуациям Грузии.

Кроме того, 25 марта вечером стало известно об угрозе оползня на дороге, соединяющей район Тбилиси Багеби и поселок Каклеби. Движение здесь было временно перекрыто, и чиновники поручили специалистам определить, насколько велика угроза. Из соображений безопасности передвижение автомобилей было ограничено до утра 26 марта и на Цкнетинской дороге, где уже активизировались оползневые процессы, сообщили 25 марта корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе мэрии Тбилиси.

По данным Национального агентства Грузии по окружающей среде, дожди на следующей неделе могут вызвать повышение уровня рек и усиление оползней. По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Тбилиси, Зугдиди и Гори (административный центр Шида-Картли) умеренный дождь ожидается в пятницу, 2 апреля, до этого - временами незначительные осадки. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Оползневые процессы идут во многих районах Грузии, и причиной этих процессов может служить недостаточное внимание государства к сохранению лесов, которые противостоят коррозии ландшафта, считает эксперт природоохранительного НПО CENN Резо Гетишвили. "В прошлом году парламент Грузии принял Лесной кодекс. Надеюсь, государство выделит средства, которые обеспечат проведение природоохранных мероприятий. Но нужно помнить, что для восстановления лесов должны пройти годы, если не десятилетия", - прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» Резо Гетишвили.