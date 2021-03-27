Десять семей остаются без автомобильного сообщения после оползня в Грузии 

27 марта 2021, 18:55

Семьи в регионе Рача-Лечхуми пятый день отрезаны от внешнего мира после того, как оползень перекрыл дорогу, соединяющую две деревни Лаилаши и Гу.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 села в регионе Мцхета-Мтианети и около 10 семей в Рача-Лечхуми оказались отрезанными от внешнего мира после того, как 23 марта оползни сошли на местные дороги и заблокировали их. 25 марта власти отчитались об устранении последствий оползня в Мцхета-Мтианети. Заблокированной осталась дорога в Рача-Лечхуми. Работы по ее расчистке не удавалось начать из-за сохраняющейся угрозы повторного схода оползня. Власти обеспечили заблокированных жителей всем необходимым, сообщила местная администрация.

У десяти семей после схода оползня на автодорогу Лаилаши-Гу остался только пеший маршрут. Работу по обустройству объездной дороги не удастся начать, пока погода не прояснится, пишет сегодня со ссылкой на губернатора региона Папуна Маргвелидзе "Sputnik-Грузия".

По его словам, техника останется на месте все время, чтобы "в случае активизации оползня были своевременно приняты соответствующие меры".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в центре Лентехского муниципалитета, селе Лентехи, расположенном к западу от региона Рача, идет снег с дождем при температуре -3 градуса, ветер скоростью 2 метра в секунду. Ночью осадков не ожидается, температура снизится до -5, скорость ветра - до 1 метра в секунду. 28 марта вновь будет идти снег с дождем, температура составит -3 градуса, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.