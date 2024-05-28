Сотрудники "Дагтехкадастра" и Росреестра заподозрены в крупном взяточничестве

28 мая 2024, 06:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 7,7 миллиона рублей в виде взяток получили сотрудники "Дагтехкадастра" и Росреестра от владельцев недвижимости в Махачкале за занижение кадастровой стоимости объектов и снижение налогов, считает следствие.

Как информировал "Кавказский узел", 27 мая стал известно, что силовики провели выемку документов в государственном бюджетном учреждении "Дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке" (Дагтехкадастр).

По версии следствия, не позднее сентября 2023 года начальник отдела "Дагтехкадастра" по работе с заявителями вовлек в организованную группу своих знакомых: бывшего главного специалиста-эксперта отдела геодезии и картографии землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки управления Росреестра по Дагестану, директора оценочной организации, а также одного местного жителя. Группа была создана, чтобы получать от владельцев недвижимости в Махачкале взятки за занижение кадастровой стоимости объектов и снижение налогов.

Всего с сентября 2023 по февраль 2024 года подозреваемые получили более 7,7 миллиона рублей в виде взяток. Возбуждено уголовное дело о получении взяток и даче взяток в особо крупном размере, сообщило 27 мая на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

На сайтах "Дагтехкадастра" и "Росреестра" на 06.00 мск нет комментариев относительно сообщения Следкома о возбуждении дела о взятках.

Напомним, Госфинконтроль Дагестана 2 ноября 2021 отчитался о проверке в "Дагтехкадастре". Учреждение неправомерно получило субсидию на 35 миллионов, а также приобрело служебный автомобиль для руководителя ведомства, заявило ведомство.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.