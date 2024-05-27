Брат главы Ингушетии заключен под стражу по делу о крупном хищении

27 мая 2024, 11:10

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Суд поместил по арест бывшего главу почтового управления Ингушетии и брата главы республики Магомед-Башира Калиматова по делу о хищении из "Пенсионного фонда" более двух миллиардов рублей.

Как информировал "Кавказский узел", 24 мая источники в правоохранительных органах сообщили, что силовики провели обыски у бывшего главы почтового управления Ингушетии и брата главы республики Магомед-Башира Калиматова по делу о хищениях из Пенсионного фонда.

Следственный департамент МВД обратился в суд с ходатайством об аресте бывшего директора управления федеральной почтовой связи (УФПС) Ингушетии Магомед-Башира Калиматова. Суд арестовал его на два месяца, сообщил 24 мая "Коммерсант".

По версии следствия, Калиматов похитил около двух миллиардов рублей в составе организованного преступного сообщества, которое создали руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда Ислам Сейнароев и глава отделения "Почты России" в Ингушетии Камбулат Сукиев. Следствие считает, что они вовлекли в преступное сообщество несколько десятков человек – сотрудников социальных учреждений и руководителей отделений почтовой связи. По данным МВД, всего в сообщество входили 34 человека, большинство из них уже арестованы. Ислам Сейнароев объявлен в международный розыск.

Согласно материалам дела, в 2019-2021 годах отделение Пенсионного фонда по Ингушетии неоднократно просило центральное управление фонда выделить дополнительные средства на выплату пенсий. Весной 2021 года центральный аппарат Пенсионного фонда провел ревизию выделенных средств, также проверку одновременно начало Федеральное казначейство. Результаты проверок стали основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве, в рамках которого силовики провели масштабные обыски у чиновников в Ингушетии, Северной Осетии и в Москве.

По данным следствия, подозреваемые разместили в системе электронного документооборота Пенсионного фонда реестры поручений, в которых содержались недостоверные сведения о начислении разовых выплат до 2020 года. На основе такого недостоверного перерасчета выплата на одного пенсионера могла составлять более 500 тысяч рублей. Далее деньги переводились на счета отделений "Почты России" в качестве финансирования пенсий и пособий, после чего обналичивались руководителями почтовых отделений. Всего деньги предназначались на выплаты пенсий 600 пенсионерам, и таким образом из бюджета было похищено более двух миллиардов рублей.

На 11.10 мск 27 мая на сайтах МВД по Ингушетии, следственного управления СКР по республике, а на также на сайте МВД и Следкома России нет информации об аресте Магомед-Башира Калиматова.

Комментариев от представителей Калиматова не поступало.

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