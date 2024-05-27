27 мая 2024, 21:33

Власти назвали имя убитого в 2022 году военного из Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Ларионов убит в зоне боевых действий, сообщило отделение госфонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 145 военных из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что ранее отделение фонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии информировало о смерти участника военной операции на Украине Максима Гармашова.  Общее число убитых бойцов из Кабардино-Балкарии, о которых информировали власти, достигло 145, при этом имена 18 бойцов, о которых стало известно из отчета властей о выплатах родным погибших, были неизвестны.

Лейтенант Максим Ларионов убит в военной операции на Украине 17 ноября 2022 года, сообщило сегодня отделение госфонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии.

Ларионов - уроженец Прохладного, на момент смерти ему было 25 лет. Посмертно награжден орденом Мужества, указано в сообщении в Telegram-канале отделения фонда. 

Таким образом, официально признаны убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 145 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 128 из них, о еще 17 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 мая 2024, 20:42

  • Наводнение нанесло ущерб жителям Грузии

    Города Марнеули, Болниси и село переселенцев из Южной Осетии Церовани оказались в зоне затопления после разлива рек. Местные жители сообщили об ущербе домам и предприятиям.

27 мая 2024, 19:47

27 мая 2024, 19:07

27 мая 2024, 18:27

27 мая 2024, 17:39

  • Военный из Туапсе убит на Украине

    Андрей Стешенко убит в военной операции на Украине, сообщил глава Туапсинского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 400 бойцов из Краснодарского края.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи