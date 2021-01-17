Жители Грузии смогли покинуть Степанцминду на канатной дороге

17 января 2021, 23:24

Застрявших из-за непогоды и закрытия Военно-Грузинской дороги людей в Степанцминде переправили на канатной дороге в Гудаури.

Как писал "Кавказский узел", из-за ухудшения погоды с 22.00 мск 11 января закрыт проезд через КПП "Верхний Ларс" для всех видов транспорта. На 13 января, на границе скопилось около 260 грузовиков.

Самая длинная канатная дорога Грузии, связывающая Коби с Гудаури, была использована для перевозки пассажиров, застрявших в Степанцминда из-за закрытия Военно-Грузинской дороги. На участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, которая ведет к границе с Россией, запрещено движение для всех видов автомобильного транспорта. Мэрия Казбегского района бесплатно на микроавтобусах довезла людей из Степанцминды до канатной дороги, сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

По данным на 15 января, на российской стороне выезда ожидают более 340 грузовиков, сообщило "Sputnik Армения".

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания рекомендовало воздержаться от поездок в данном направлении, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 23:15 мск 17 января на выезд в Россию из Грузии нет очередей. В противоположном направлении наблюдается скопление большегрузов. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из информации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда будет облачно, также ожидается снег, температура воздуха -9 градусов, ветер 3 метра в секунду. Днем 18 января ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха останется на уровне -9 градусов, скорость ветра снизится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.