17 января 2021, 23:24

Жители Грузии смогли покинуть Степанцминду на канатной дороге

Застрявших из-за непогоды и закрытия Военно-Грузинской дороги людей в Степанцминде переправили на канатной дороге в Гудаури.

Как писал "Кавказский узел", из-за ухудшения погоды  с 22.00 мск 11 января закрыт проезд через КПП "Верхний Ларс" для всех видов транспорта. На 13 января, на границе скопилось около 260 грузовиков.

Самая длинная канатная дорога Грузии, связывающая Коби с Гудаури, была использована для перевозки пассажиров, застрявших в Степанцминда из-за закрытия Военно-Грузинской дороги. На участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, которая ведет к границе с Россией, запрещено движение для всех видов автомобильного транспорта. Мэрия Казбегского района бесплатно на микроавтобусах довезла людей из Степанцминды до канатной дороги, сообщил сегодня "Sputnik Грузия". 

Скриншот с сайта Край земли от 23:15 17 январяПо данным на 15 января, на российской стороне выезда ожидают более 340 грузовиков, сообщило "Sputnik Армения".

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания рекомендовало воздержаться от поездок в данном направлении, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 23:15 мск 17 января на выезд в Россию из Грузии нет очередей. В противоположном направлении наблюдается скопление большегрузов. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из информации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда будет облачно, также ожидается снег, температура воздуха -9 градусов, ветер 3 метра в секунду. Днем 18 января ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха останется на уровне  -9 градусов, скорость ветра снизится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Проезд через "Верхний Ларс" открыт для всех машин", "Проезд через КПП "Верхний Ларс" открыт для автобусов и легковых машин", "Более 500 грузовиков ожидают выезда из России по Военно-Грузинской дороге".

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