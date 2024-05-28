Обломки беспилотника найдены в Волгоградской области

28 мая 2024, 07:39

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На территории Рассветовского сельского поселения Еланского района найдены обломки летательного аппарата, сообщили власти.

По данным администрации Еланского района, детали упавшего летающего объекта обнаружены на территории Рассветовского сельского поселения.

"Обломки обнаружены в безлюдной местности, они находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан и инфраструктуры не произошло, жертв нет", – сообщила администрация 27 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине в Волгоградской области периодически происходят инциденты с летательными объектами, также регион регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 12 мая на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после падения беспилотника. 15 апреля власти сообщили, что в хуторе Хвощинка Еланского района найдены обломки летательного аппарата. 9 января на окраине села Большой Морец в Еланском районе упал летающий объект, погибших и пострадавших в результате инцидента не было. Местные жители предположили, что это может быть ракета или беспилотник.

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