Волгоградский юрист пожаловался в прокуратуру на бездействие следствия

27 мая 2024, 23:26

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Юрист Руслан Нурушев, чьи личные данные были разглашены в эфире телеканала "Волгоград-1", подал в прокуратуру жалобу на следствие. Он заявил о бездействии следователей, которые не отреагировали на факт незаконной слежки за гражданами во время возложения цветов в память о Навальном.

Как писал "Кавказский узел", волгоградцы, личные данные которых разгласили в эфире телеканала "Волгоград-1", обратились с жалобами в правоохранительные и надзорные органы. Так, 3 апреля Руслан Нурушев, один из героев ролика, подал заявление в областное управление Следственного комитета РФ. Юристы указали на признаки уголовных преступлений в действиях журналистов телеканала, обнародовавших под видом журналистского расследования фамилии и места работы жителей города, пришедших с цветами к памятнику жертвам политических репрессий после смерти Навального.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Юрист Руслан Нурушев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что 5 апреля он подал в Следственное управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области заявление о преступлении. Речь шла об организации негласной слежки за ним и разглашении его персональных данных и тайны личной жизни на телеканале «Волгоград-1» ведущими Сергеем Мазановым и Романом Потоловским.

В своем заявлении Нурушев предложил следственному ведомству провести проверку (согласно статьи 144 УПК РФ) «на предмет наличия в фактах», описанных в его заявлении, «состава преступления», по статье о незаконной слежке (часть 2 статьи 137 УК РФ). 16 апреля региональный следком сообщил Руслану, что его заявление было передано в Следственный отдел по Центральному району Волгограда областного Следственного управления СК РФ "для рассмотрения заявления по существу". Спустя месяц Нурушев получил по почте письмо из следственного отдела по Центральному району, руководитель которого Суров сообщил, что обращение перенаправляется в органы полиции, а именно в областное главное управление МВД, "для рассмотрения по существу".

Руслан Нурушев назвал подобный ответ необоснованным и незаконным решением. Он считает, что Следственный отдел по Центральному району "явно и намеренно искажает содержание и существо" его заявления и пытается представить его заявление как обращение "о несогласии с действиями ведущих передачи "Разговор онлайн"".

Он подчеркнул, что в его обращении речь шла не только о действиях ведущих передачи "Разговор онлайн" Сергея Мазанова и Романа Потоловского, "но и о действиях неизвестных лиц, собиравших сведения" о его частной жизни. А именно, о возложении Нурушевым 17 февраля цветов к памятнику жертвам политических репрессий в день памяти Алексея Навального. Также в своем заявлении Руслан поставил вопрос «не о нарушении прав субъекта о персональных данных или порядка обработки таких данных», так как знает, что Следко "не занимается подобными делами" и "не об упоминании в передаче "Разговор онлайн" его фамилии, имени, отчества".

Нурушев рассказал, что в заявлении ставил вопрос о "нарушении неприкосновенности частной жизни", являющимся согласно статье 137 УК РФ уголовно наказуемым деянием. В заявлении были указаны конкретные факты. "Возложение мной цветов к памятнику жертвам политических репрессий является фактом моей частной жизни, составляющей личную тайну; согласия собирать и/или распространять сведения о моей частной жизни я никому не давал; в момент возложения мной цветов (17 февраля) рядом никого не было — в том числе, ни Мазанова, ни Потоловского. Следовательно, имело место негласное наблюдение за мной и соответственно незаконное собирание сведений о моей частной жизни; в передаче «Разговор онлайн» вышеназванные ведущие публично рассказали о факте возложения мной цветов без моего согласия. Однако от уголовно-правовой оценки данных фактов Центральный СК почему-то уклонился", - возмутился Руслан Нурушев.

Нурушев в своей жалобе в прокуратуру настаивает — подобное преступление относится к подследственности именно сотрудников Следственного комитета (пункт 1 часть 2 статьи 151 УПК РФ). Центральный же отдел районного следкома, так и не расследовав его заявление о преступлении, передал его для рассмотрения в органы полиции, "не уполномоченные законом на рассмотрение таких дел".

Нурушев в заявлении в прокуратуру попросил признать незаконным и необоснованным бездействие Центрального СК при рассмотрении его заявления, так как проверка по нему проведена не была, а это противоречит статье 144 УПК РФ. "Следком обязан устранить эти нарушения", - заявил в прокуратуру Руслан Нурушев.

Следственный отдел по Центральному району Волгограда, "как следственный орган", был обязан проверить заявление Нурушева и в срок не позднее трех суток со дня поступления подобного сообщения должен был принять по нему одно из решений (предусмотренных частью 1 статьи 145 УПК РФ). Этот срок может быть и продлен (согласно части 3 этой статьи) до 10 суток. Если же необходимо произвести документальную проверку, ревизию, судебные экспертизы и прочее, этот срок может быть растянут до 30 суток. При этом следователи обязаны сообщить заявителю и надзорным органам конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

"Как мы видим из сообщения Руслана Нурушева, подобной проверки по его заявлению о преступлении Следком вообще не проводил, чем нарушил нормы процессуального права. Прокуратура должна рассмотреть его жалобу в течение трех суток со дня получения. Если им понадобится истребовать дополнительные материалы либо принять другие меры, срок рассмотрения жалобы может быть продлен до 10 суток согласно части 1 статьи 124 УПК РФ. Результатом рассмотрения жалобы надзорным органом должно стать постановление прокурора о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Мера же ответственности руководителя следственного отдела Сурова за написание подобных отписок будет определяться его руководством. Она будет дисциплинарной", - пояснил юрист.