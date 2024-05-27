Наводнение нанесло ущерб жителям Грузии

27 мая 2024, 20:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Города Марнеули, Болниси и село переселенцев из Южной Осетии Церовани оказались в зоне затопления после разлива рек. Местные жители сообщили об ущербе домам и предприятиям.

В связи с обильными осадками, выпавшими в Грузии, пострадало несколько регионов. Обильные дожди вызвали наводнение в поселке Церовани муниципалитета Мцхета-Митианети, где расположен городок для беженцев из Южной Осетии.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" совладелец предприятия по переработке макулатуры Гия Гумберидзе, поселок из-за ливня был сильно затоплен.

"Работу мы остановили, так как вода вошла в трансформаторные будки. Думаю, что дренажная система не справилась с потоками воды. Постараемся поскорее запустить предприятие, так как у нас работают временно перемещенные лица из Южной Осетии, и для них очень важна эта работа. Насколько я знаю, дожди создали проблемы в селах Цхвичами, Дзегви, Ничбиси, и Навдарананикари", - сообщил он.

Были подтоплены и жилые дома, следует из видео телекомпании "Формула" с места событий. Так, в доме одной из героинь сюжета, жительницы Церовани, на полу стоит вода, вся мягкая мебель поднята наверх. "Ворвалась вода и смыла все в доме, все разрушено в доме, никто не приходил еще из властей", - перевел ее слова в эфире телекомпании корреспондент "Кавказского узла".

Местные жители сообщили, что пока не дождались помощи от властей и потребовали создать комиссию по оценке ущерба. "Посеяла кукурузу, фасоль - все смыло, у меня было 10 кур - пять погибли. Никто из властей не приходил. Говорят, что надо жаловаться, но не знаю, будет ли результат", - говорит на видео другая жительница поселка.

Из-за обильных осадков в муниципалитете Марнеули были затоплены жилые дома и различные объекты. "В результате прорыва реки был затоплен один из объектов питания возле Красного моста, в котором находились горожане. В результате незамедлительных спасательных работ все они были доставлены в безопасное место. К спасательной операции был привлечен вертолет пограничной полиции. Спасательная команда специального реагирования также перевезла гражданина, который находился на острове в селе Нахидури Болнисского муниципалитета и не смог сойти на берег", - сообщило сегодня МВД Грузии на своем сайте.

Мэрия Марнеули сообщила, что затоплены жилые дома и различные объекты. "Граждане имеют возможность связаться с мэрией и предоставить информацию об ущербе. Главы органов самоуправления муниципалитета Марнеули, в Квемо Картли вместе с губернатором находятся на месте и активно работают совместно с администрацией правительства над локализацией повреждений. На месте мобилизуется спецтехника, ведутся работы по очистке. Создано шесть рабочих групп, которые будут работать на местах стихийного бедствия. Они ведут оценку ущерба", - указано в сообщении на сайте муниципалитета.

На рынке Марнеули вода повредила товары, торговцы пытаются спасти их, сообщило сегодня "Радио "Марнеули".

Больше всего из-за сильных дождей пострадали муниципалитеты Квемо Картли: Марнеули, Тетрицкаро, Болниси и Дманиси. Власти эвакуировали население из наиболее опасных районов, пишет Publika.

Спасатели Службы по чрезвычайным ситуациям в связи с обильными осадками мобилизованы в разных регионах страны, где проводят спасательные мероприятия, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", наводнение 26 мая началось в граничащей с Грузией Армении, в частности, в Лорийской и Тавушской областях реки вышли из берегов в результате обильных осадков. Погибли четыре человека, сообщили спасатели.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.