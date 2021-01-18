Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 650 грузовиков

18 января 2021, 14:10

Спасатели развернули сегодня дополнительный пункт обогрева на КПП "Верхний Ларс", где продолжает увеличиваться число фур, ожидающих открытия проезда в Грузию.

Как сообщал "Кавказский узел", проезд через КПП "Верхний Ларс" закрыт для всех видов транспорта с вечера 11 января. К 18 января на пункте пропуска образовалась очередь из 450 грузовиков.

Проезд по Военно-Грузинской дороге остается закрытым, отчиталось сегодня Управление МЧС по Северной Осетии. Ведомство рекомендовало воздержаться от поездок в этом направлении.

Для водителей большегрузов развернут дополнительный пункт обогрева, сообщили в ведомстве. "Проезда ожидают 650 большегрузов", - процитировал сегодня представителя МЧС "Интерфакс".

Согласно изображению веб-камер на КПП "Верхний Ларс", которое транслируется на сайте Северо-Кавказского таможенного управления, к 14.10 мск 18 января на выезд из Грузии в Россию очередей нет, однако в противоположном направлении заметна очередь из грузовых автомобилей. При этом каких-либо очередей из легковых автомобилей и автобусов ни в одну из сторон нет.

Военно-Грузинская дорога – единственная, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Отметим, что движение транспорта по единственной дороге между Южной Осетией и Россией, Транскаму, также было закрыто вечером 17 января в связи со снегопадом и угрозой схода лавин.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -9 градусов, такой же прогноз и на ночь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.