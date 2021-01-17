Спасатели предупредили о закрытии Транскама

17 января 2021, 17:24

Движение транспорта по единственной дороге между Южной Осетией и Россией запрещается сегодня с 21.00 в связи со снегопадом и угрозой схода лавин, сообщили спасатели.

Решение связано с ухудшением погодных условий и угрозой схода лавин, пояснило министерство. "МЧС РЮО рекомендует участникам дорожного движения воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий", - говорится в публикации, размещенной сегодня на странице ведомства в Facebook.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

По данным ведомства, на Транскаме сегодня уже сошла одна лавина, которую дорожники расчистили, но снегопад в горах продолжается, пишет "Интерфакс".

О запланированном закрытии Транскама сегодня сообщило и управление МЧС по Северной Осетии. "Силы и средства ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, что 11 января был также закрыт выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге через КПП "Верхний Ларс". Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение по Военно-Грузинской дороге по-прежнему запрещено для всех видов транспорта, и "в ближайшие дни открытия дороги не ожидается", говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте управления МЧС по Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в административном центре Алагирского района - городе Алагире – снегопад при температуре воздуха -3 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 18 января также ожидается снегопад, температура понизится до -4 градусов, ветер стихнет до одного метра в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с его помощью могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.