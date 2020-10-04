Последствия оползня в Аджарии. Скриншот с видео https://www.youtube.com/watch?v=fpf7Se32Oe4

04 октября 2020, 07:45

Количество погибших при оползне в Аджарии достигло пяти

Спасатели обнаружили тело подростка на месте схода селевого потока в аджарском муниципалитете Хелвачаури, где ранее погибли четыре человека. Поиски пропавшего мужчины, автомобиль которого найден в этом районе, продолжатся.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября сель унес автомобиль с водителем и пассажиром в селе Кведа Джочо. 2 октября спасатели сначала нашли машину с телами двух погибших мужчин, а затем тела двух жителей дома, разрушенного селевым потоком.

Найдено тело подростка, погибшего вместе с родителями при сходе оползня в Хелвачаурском районе, привел 3 октября сообщение главы полиции Аджарии Коте Ананиашвили "Спутник-Грузия".

Вместе с родителями и сестрой он жил в доме, который был разрушен селевым потоком, сообщило издание со ссылкой на родственников погибших. Он рассказали, что ранее на месте оползня нашли отца и мать подростка, а его сестра, ученица шестого класса, в ту ночь ночевала у родственников и поэтому осталась жива.

Ананиашвили отметил, что продолжаются поиски 67-летнего мужчины. Он работал водителем депутата Верховного Совета Аджарии, спасатели обнаружили его машину, унесенную селевым потоком в реку, сообщили "Новости-Грузия".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", 4 октября в Хелвачаури умеренный дождь и слабый ветер, температура воздуха +19 градусов.  Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Дома жителей дагестанского села повреждены после камнепада", "Жители дагестанского села остались без газа из-за оползня", "Пострадавший от оползня махачкалинец указал Васильеву на угрозу новых разрушений".

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