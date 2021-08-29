Суд вернул на новое рассмотрение дело калмыцкой активистки Санджиновой

29 августа 2021, 01:10

Дело активистки съезда ойрат-калмыцкого народа Оксаны Санджиновой, которую суд первой инстанции признал виновной в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия, возвращено Верховным судом Калмыкии на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", суд в Элисте 3 августа назначил 40 часов обязательных работ участнице съезда ойрат-калмыцкого народа Оксане Санджиновой по делу о повторном нарушении правил публичной акции – предыдущее решение суда о нарушении Санджиновой порядка проведения публичных мероприятия вступило в силу 3 декабря 2020 года. Как следует из постановления Элистинского горсуда от 3 августа, административное правонарушение Санджиновой заключается в том, что она не прекратила участие в съезде ойрат-калмыцкого народа "после предупреждения сотрудников органов внутренних дел о его несогласованности с органами публичной власти". Съезд проводился "в форме собрания и митинга" и был "открытым и доступным каждому", указал суд первой инстанции.

Делегаты III съезда ойрат-калмыцкого народа, который прошел 29 мая, потребовали отставки главы Калмыкии и парламента республики. По их словам, экономика республики находится в упадке, а проблема дефицита питьевой воды не решается властями.

Рассмотрение дела о повторном административном правонарушении участницы съезда ойрат-калмыцкого народа, члена избиркома Калмыкии Оксаны Санджиновой прошло 25 августа. Сама Санджинова, по ее словам, в заседании не участвовала. О том, что Верховный суд Калмыкии вернул дело на новое рассмотрение, она сообщила на своей странице в Facebook 27 августа. В этот же день информация об отмене ее дела "с возвращением на новое рассмотрение" появилась на сайте Верховного суда республики.

"В заседании я не участвовала, была занята. Да и смысла особого ходить туда не видела – все доводы я изложила в своей апелляции письменно. 25 августа мне позвонили из суда и сообщили, что дело вернули на новое рассмотрение. Но я решила подождать, когда соответствующая информация появится в картотеке суда. 27 августа информация о моем деле на сайте суда обновилась – и я опубликовала пост в Facebook", – рассказала Оксана Санджинова корреспонденту "Кавказского узла" 28 августа.

Верховный суд решил вернуть дело в связи с тем, что "члена избиркома Калмыкии с правом решающего голоса нельзя привлекать к ответственности без согласия прокурора республики", предположила активистка съезда ойрат-калмыцкого народа. "Но это лишь мое предположение, постановление я еще не получила. Примерно в течение недели дело должно вернуться в Элистинский горсуд. Тогда я буду уже точно знать обоснование судебного решения", – уточнила Санджинова.

3 августа Элистинский горсуд признал несостоятельным довод Оксаны Санджиновой, что она является членом избиркома Калмыкии с правом решающего голоса, "в связи с чем не может быть подвергнута административному наказанию" без согласия прокурора Калмыкии. Положения закона "Об основных гарантиях избирательных прав…" в случае с правонарушением Оксаны Санджиновой не применяются, поскольку она "привлекается к административной ответственности не за нарушения в сфере избирательного законодательства", пояснялось в постановлении горсуда.

Еще один активист съезда ойрат-калмыцкого народа, предприниматель Санал Молотков 27 августа подал апелляцию на решение Элистинского горсуда, приговорившего его к 20 часам обязательных работ за участие в несогласованном мероприятии. "Дата рассмотрения апелляции еще не назначена", – сообщил Санал Молотков корреспонденту "Кавказского узла" 28 августа.

22 августа суд в Элисте назначил Молоткову 20 часов обязательных работ за участие в несогласованном мероприятии.

Председатель калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев пока не обжаловал постановление суда первой инстанции, который 18 августа также назначил ему 20 часов обязательных работ за участие в съезде ойрат-калмыцкого народа. "Я только вчера (27 августа) получил на руки решение Элистинского горсуда", – сказал Боромангнаев корреспонденту "Кавказского узла".

Руководителю калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыру Боромангнаеву Элистинский горсуд назначил 20 часов обязательных работ также за участие в съезде ойрат-калмыцкого народа, который городские власти и полиция посчитали несогласованным публичным мероприятием.

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