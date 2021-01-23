"Гуляния" в пагоде от 23.01.2021. Фото Бадмы Бюрчиева

23 января 2021, 23:02

Акция протеста в Элисте прошла без задержаний

На акцию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Элисте вышло около сотни человек. Кроме того, в разных местах города прошли одиночные пикеты. Полиция не стала задерживать протестующих.

Как писал "Кавказский узел", шествия и пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального решили провести его сторонники в регионах ЮФО и СКФО несмотря на то, что силовики предупредили активистов об ответственности за несанкционированные акции протеста, представители оппозиции в  Элисте анонсировали "гуляния". Сегодня по всей России, в том числе в городах юга страны, проходят акции сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Около ста человек собрались в центре Элисты на территории культурного комплекса Пагода семи дней на протестную акцию в поддержку Навального. Мероприятие, которые его участники назвали "гулянием", продлилось с 14.00 мск до 15.30.

На пагоде проводилась уборка: рабочие подметали территорию, сам комплекс был обнесен сигнальной лентой. Когда начались выступления активистов, представитель мэрии объявил, что массовое мероприятие считается несанкционированным и его участники могут быть привлечены к административной ответственности. Однако собравшиеся решили продолжить акцию. Мероприятие прекратилось вскоре после того, как к участникам акции обратился сотрудник полиции, попросивший их разойтись. Акция закончилась вращением молитвенного барабана. Полиция никого не задержала.

Одиночные пикеты в разных местах Элисты с лозунгами в поддержку Навального провели главный редактор "Современной Калмыкии" Валерий Бадмаев, руководитель калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев и член избиркома Калмыкии от КПРФ, юрист Оксана Санджинова. 

63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против ареста Алексея Навального и не освещает эти мероприятия в качестве журналиста.

Примечание:

"Акции протеста на Кубани стали самыми массовыми за последние годы", "Волгоградские активисты потребовали освобождения политзаключенных", "Сочинцы раскритиковали действия силовиков во время массовой акции сторонников Навального".

Автор: Бадма Бюрчиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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