Активистка Оксана Санджинова приговорена к обязательным работам

05 августа 2021, 01:25

Суд в Элисте назначил 40 часов обязательных работ участнице съезда ойрат-калмыцкого народа Оксане Санджиновой по делу о повторном нарушении правил публичной акции. Санджинова заявила, что обжалует решение суда.

Как писал "Кавказский узел", правоохранители составили протокол об административном нарушении за участие в съезде ойрат-калмыцкого народа (часть 5 статьи 20.2 КоАП) в отношении юриста, члена Избиркома Калмыкии от КПРФ Оксаны Санджиновой. Активистка сказала, что 8 июня ей позвонили и потребовали явиться для составления протокола", но она отказалась. В тот же день в девять вечера силовики заявились к ней домой, чтобы вручить повестку. Второй раз они пришли к Санджиновой домой поздно вечером 30 июня и начали громко стучать в дверь, но она отказалась открывать им. Она предположила, что полицейские хотели вручить ей протокол об административном правонарушении "в связи с участием в съезде" ойрат-калмыцкого народа.

Делегаты III съезда ойрат-калмыцкого народа, который прошел 29 мая, потребовали отставки главы Калмыкии и парламента республики. По их словам, экономика республики находится в упадке, а проблема дефицита питьевой воды не решается властями.

Элистинский городской суд 3 августа признал Оксану Санджинову виновной в повторном участии в несанкционированном публичном мероприятии (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и назначил ей 40 часов обязательных работ, следует из постановления суда, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Отметим, наказание по части 8 статьи 20.2 КоАП для граждан предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей или обязательные работы до двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати суток.

В постановлении уточняется, что 29 мая «Санджинова повторно приняла участие в публичном мероприятии, несогласованном в установленном порядке», поскольку решение суда по предыдущему административному нарушению уже вступило в силу. 21 октября Элистинский горсуд признал Санджинову виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и назначил ей 20 часов обязательных работ, 3 декабря 2020 года Верховный суд Калмыкии утвердил это решение, отмечается в документе.

"Санджинова, являясь участником несогласованного публичного мероприятия, нарушила порядок его проведения, не прекратив свои противоправные действия после предупреждения сотрудников органов внутренних дел о его несогласованности с органами публичной власти", - говорится документе. По мнению суда, съезд ойрат-калмыцкого народа проводился "в форме собрания и митинга" и было "открытым и доступным каждому".

Суд признал несостоятельным довод Оксаны Санджиновой о том, что она является членом избиркома Калмыкии с правом решающего голоса, «в связи с чем не может быть подвергнута административному наказанию» без согласия прокурора Калмыкии. Положения закона «Об основных гарантиях избирательных прав…» в случае с правонарушением Оксаны Санджиновой не применяются, поскольку она «привлекается к административной ответственности не за нарушения в сфере избирательного законодательства», поясняется в постановлении.

Решение Элистинского горсуда будет обжаловано, заявила Оксана Санджинова корреспонденту «Кавказского узла». «Я не согласна с тем, что я участвовала в несанкционированном публичном мероприятии. Это было внутреннее собрание съезда ойрат-калмыцкого народа. Оно проводилось на частной территории, в закрытом помещении, где проводилась регистрации участников. Соответственно, это мероприятие не должно было согласовываться в рамках федерального закона «О митингах», - пояснила активистка.

Со стороны представителей МВД были допущены процессуальные нарушения, считает она. «Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, не уведомив меня надлежащим образом, и направили этот протокол в суд до того, как я с ним ознакомилась. Кроме того, суд не принял во внимание довод о моем особом статусе: член избиркома Калмыкии с правом решающего голоса не может быть привлечен к ответственности в судебном порядке без согласия прокурора республики», - сказала Санджинова.

Напомним, о преследовании после съезда ойрат-калмыцкого народа в Элисте ранее заявили несколько активистов, в числе которых предприниматель Санал Молотков. Он сообщил, что 4 июня на него был составлен протокол о правонарушении за участие в съезде. Он также отметил, что может быть привлечен к ответственности за проведение двух одиночных пикетов. 16 июня Верховный суд Калмыкии поддержал решение суда первой инстанции и обязал активиста отработать 30 часов в качестве административного наказания за одиночный пикет 11 марта, на котором он требовал не предоставлять налоговые льготы финскому энергетическому концерну Fortum. 23 июня суд в Элисте назначил ему еще 30 часов обязательных работ за одиночный пикет с требованием к нефтяной компании уплатить налоги. Защитник активиста заявил, что обжалует решение суда.