Активистка Оксана Санджинова пожаловалась на давление со стороны силовиков

02 июля 2021, 02:13

Силовики поздно вечером явились домой к активистке съезда ойрат-калмыцкого народа Оксане Санджиновой и начали громко стучать в дверь, но она отказалась открывать им. Силовики приходят второй раз за месяц, указала Санджинова.

Как сообщал "Кавказский узел", правоохранители составили протокол об административном нарушении за участие в съезде ойрат-калмыцкого народа (часть 5 статьи 20.2 КоАП) в отношении юриста, члена Избиркома Калмыкии от КПРФ Оксаны Санджиновой. Активистка сказала, что 8 июня ей позвонили и "довольно грубо потребовали явиться... для составления протокола". Санджинова попросила либо прислать повестку почтой, либо прийти в удобный для нее день. Тем не менее силовики заявились к ней домой в тот же день в девять вечера, чтобы вручить повестку.

Делегаты III съезда ойрат-калмыцкого народа, который прошел 29 мая, потребовали отставки главы Калмыкии и парламента республики. По их словам, экономика республики находится в упадке, а проблема дефицита питьевой воды не решается властями.

Оксана Санджинова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что примерно в 21.00 мск 30 июня к ней пришли сотрудники полиции и постучали в дверь. По ее словам, в это время она "только уложила спать" своих детей. "У меня две дочки: одной четыре года, другой шесть лет. В домофон никто не звонил, сразу стали тарабанить в дверь. Стучали так, что дверь тряслась. Я раз пять спросила: «Кто это?». Стук не прекращался. Потом стали через дверь кричать, что они сотрудники полиции, пришли по какому-то административному делу... Но я сказала, что дверь не открою", - отметила она.

По словам Санджиновой на ее вопросы они не ответили, "что-то там зачитали – видимо, для отчета, под запись, постояли какое-то время и ушли".

Активистка предположила, что полицейские приходили вручить ей протокол об административном правонарушении "в связи с участием в съезде" ойрат-калмыцкого народа. Санджинова рассказала, что материалы ее дела уже переданы в суд, хотя она с ними еще не ознакомилась.

"Они меня вызывали на составление протокола. Я пришла в назначенные день и время, но человека, который вызывал, на месте не оказалось. Я ушла – и после этого не было никаких извещений. А 28 июня мне позвонили в 14.29 мск и уведомили, что на 14.30 мск (этого же дня) назначено судебное заседание", - рассказала Санджинова. После того, как она сказала, что не сможет прийти за минуту, суд отложили на 2 июля, указала активистка. "Я сказала, что в этот день у меня заседание избиркома, поэтому в суд я прийти не смогу. И попутно высказала свои претензии: почему суд принял к рассмотрению материалы дела, с которыми я не была ознакомлена? Почему они не сделали замечание полиции и не отправили материал им обратно? Видимо, сотрудникам полиции передали мои претензии – и они пришли вручить мне протокол перед судом", - предположила юрист.

В итоге суд назначили на 15 июля, добавила Санджинова. "Об этом меня известили сегодня (1 июля)", - уточнила она.

Суд отказался отменить обязательные работы Цеденову

Видеоблогер Максим Цеденов также заявил, что был извещен о рассмотрении его апелляции на решение суда об обязательных работах непосредственно в день судебного заседания. "Мне позвонили 28 июня, за полчаса до начала судебного заседания. Я сказал, что уже не успею, и не пошел в суд. Решение первой инстанции оставили в силе", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

31 мая суд в Элисте назначил автору YouTube-канала ZaanOnline Максиму Цеденову, который вел прямую трансляцию Съезда ойрат-калмыцкого народа, пятьдесят часов обязательных работ за повторное нарушение порядка организации и проведения публичного мероприятия.

Защитник Цеденова Семен Атеев подтвердил, что решение Элистинского горсуда оставлено в силе. "Постановление Верховного суда Калмыкии мы еще не получили. А в тот день я не мог присутствовать на оглашении, потому что срочно должен был уехать по своим делам. Мне позвонили и сказали, что решение оставлено в силе. После того, как ознакомимся с мотивировочной частью, будем решать вопрос о дальнейшем обжаловании", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее несколько активистов, в числе которых предприниматель Санал Молотков, заявили о преследовании после съезда ойрат-калмыцкого народа в Элисте. Молотков сообщил, что 4 июня на него был составлен протокол о правонарушении за участие в съезде. Он также отметил, что может быть привлечен к ответственности за проведение двух одиночных пикетов. 16 июня Верховный суд Калмыкии поддержал решение суда первой инстанции и обязал активиста отработать 30 часов в качестве административного наказания за одиночный пикет 11 марта, на котором он требовал не предоставлять налоговые льготы финскому энергетическому концерну Fortum. 23 июня суд в Элисте назначил ему еще 30 часов обязательных работ за одиночный пикет с требованием к нефтяной компании уплатить налоги. Защитник активиста заявил, что обжалует решение суда.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".