Активисты заявили о преследовании после съезда ойрат-калмыцкого народа в Элисте

12 июня 2021, 07:53

Пять активистов в Калмыкии заявили о составлении на них протоколов после участия в съезде ойрат-калмыкского народа в Элисте. Об административном преследовании также сообщил депутат Народного хурала Намсыр Манджиев.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 31 мая суд в Элисте назначил обязательные работы троим активистам съезда ойрат-калмыцкого народа. Журналист Валерий Бадмаев и юрист Санал Убушиев получили по сорок часов за организацию несанкционированного митинга, видеоблогер Максим Цеденов – пятьдесят часов за повторное нарушение порядка организации и проведения публичного мероприятия. После суда над Бадмаевым юрист Семен Атеев пояснил, что уведомление для проведения публичного мероприятия в частном помещении требуется только в том случае, если это помещение является "местом беспрепятственного доступа неопределенного круга лиц". Место, где мы проводили съезд, таковым не является, сказал Атеев.

Делегаты III съезда ойрат-калмыцкого народа, который прошел 29 мая, потребовали отставки главы Калмыкии и парламента республики. По их словам, экономика республики находится в упадке, а проблема дефицита питьевой воды не решается властями.

В пятницу, 11 мая правоохранители составили протокол об административном нарушении в отношении участницы съезда ойрат-калмыцкого народа, юриста, члена избиркома Калмыкии от КПРФ Оксаны Санджиновой. "8 июня мне позвонили из горотдела и сообщили, что против меня возбуждено дело об административном правонарушении за участие в съезде. При этом довольно грубо потребовали явиться к ним для составления протокола. Я им сказала: либо присылайте повестку почтой, либо я приду в удобный для себя день – и назвала дату и время, когда смогу прийти. Тем не менее силовики заявились ко мне домой в тот же день в девять вечера, чтобы вручить повестку", – рассказала Санджинова корреспонденту "Кавказского узла".

Протокол составлен по части статьи 20.2 КоАП – участие в несогласованном публичном мероприятии, уточнила активист съезда. "В повестке было указано, что меня вызывают для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении. То есть они заранее пришли к выводу, что я виновата, и приняли решение составить протокол еще до того, как я дала объяснение", – указала юрист.

Преследование активистов съезда Санджинова связывает с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму. При этом она отметила, что обвинительное решение суда по статье об участии в несанкционированном митинге не скажется на ее работе в избиркоме. "Но сейчас активистов стали привлекать за одиночные пикеты. Так что они могут поднять какие-то прежние мои пикеты, чтобы осудить за повторное участие, а там и до уголовки можно дотянуть", – считает член избиркома.

О том, что может быть привлечен за проведение двух одиночных пикетов заявил и активист съезда, предприниматель Санал Молотков. Он отметил, что 4 июня на него был составлен протокол о правонарушении за участие в съезде. "30 апреля и 11 мая я выходил в одиночные пикеты у Белого дома (Дома правительства – прим. "Кавказского узла"). В первом случае с на моем плакате было написано: "Fortum, уплати налоги", во втором: "Евросибойл – воры! Вернуть нефть Калмыкии". Судебное заседание по первому пикету назначено на 16 июня, по второму – дата пока неизвестна. В прошлую пятницу меня еще ознакомили с протоколом по делу об участии в съезде", – заявил Молотков корреспонденту "Кавказского узла".

Fortum – финская энергетическая компания, построившая в Калмыкии ветропарк. Часть калмыцкой оппозиции протестует против предоставления этой компании налоговой льготы 1,5 млрд рублей, поскольку, по их мнению, работа ветропарков не снизит стоимость на электричество и не создаст новые рабочие места в республике. Нефтяная компания "Евросибойл", по данным управления ФНС по Калмыкии, задолжала в федеральный и республиканский бюджеты более 4 млрд рублей. Владелец компании с июня 2019 года находится в международном розыске.

В случае с пикетами Молоткову вменяется организация публичного мероприятия "на территории культурного комплекса "Пагода семи дней", которая непосредственно прилегает к территории Арбитражного суда Калмыкии". "Я стоял за территорией Пагоды, прямо напротив Белого дома. Но меня все равно привлекают, ссылаясь на закон о митингах, по которому публичные мероприятия запрещены не территориях, непосредственно прилегающих к судам", – сказал активист.

Председатель калмыкского отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев рассказал, что на него также составлен протокол об административном правонарушении 4 июня. "Из всех районов республики" поступает информация о письме руководителя администрации главы Калмыкии Чингиса Берикова, "в котором он запрещает сельским и районным депутатам Калмыкии иметь какие-либо контакты с внесистемной оппозицией", отметил Боромангнаев.

В подтверждение своих слов он 11 июня опубликовал копию письма на странице группы "Республика Калмыкия (текущее состояние и развитие)" в Facebook. В письме говорится о "недопущении участия руководителей городских и районных муниципальных образований, а также депутатов в мероприятиях, проводимых несистемной оппозицией". "Информацию о приглашениях несистемной оппозицией и принятых мерах прошу направить до 11.06.2021, далее раз в полгода (11.12.2021, 11.06.2022 и т.д.", - сказано в письме, датированном 3 июня и подписанным Бериковым.

Комментариями представителей администрации главы Калмыкии по поводу опубликованного в соцсетях письма "Кавказский узел" пока не располагает.

Валерий Бадмаев и Максим Цеденов 9 июня обжаловали решения Элистинского горсуда, назначившего им обязательные работы. "Мы обжаловали, а Санал Убушиев по семейным обстоятельствам не смог вовремя – до 10 июня подать апелляцию, он обратился в суд с заявлением о восстановлении сроков", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Бадмаев.

Он также рассказал, что полиция привлекает его к ответственности за еще одно правонарушение – выступление на съезде без медицинской маски. "По этому делу даже заседание суда назначили на 16 июня. Но я попросил судью перенести рассмотрение – он согласился, сказал, что о новой дате мне сообщат в письме. Кроме того, дело о моих якобы призывах к несанкционированному митингу в поддержку Навального рассматривается в Верховном суде – там судья ждет результаты лингвистической экспертизы моих постов в Facebook. Таким образом, у меня сейчас в судах три административки. Если суд признает виновным по всем трем, то против меня могут возбудить уголовное дело", – констатировал Бадмаев.

24 мая Верховный суд Калмыкии отложил рассмотрение апелляции оппозиционного журналиста Валерия Бадмаева до получения результатов лингвистической экспертизы о содержании его постов в соцсетях в поддержку Навального. Суд первой инстанции 21 апреля счел эти публикации призывами к проведению несанкционированного митинга и назначил Бадмаеву 40 часов обязательных работ.

Санал Убушиев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что опоздал подать апелляцию в десятидневный срок. По его словам, в ближайшие дни он ждет ответа суда на заявление о восстановлении сроков.

10 июня после сессии Народного хурала силовики пытались вручить повестку о явке в полицию депутату парламента Калмыкии Намсыру Манджиеву, сообщил депутат на своей странице в Facebook 11 июня. "Я их попросил прислать [повестку] по почте... Ранее, за несколько дней до съезда, [силовики] искали и звонили мне по поводу вручения предостережения. После съезда они также разыскивали меня в офисе, но я работал в степи. Преследования участников съезда продолжаются. Калмыкам больше двух не собираться, так, наверное", – написал Манджиев.

2 июня повестку вручили активистке съезда, предпринимателю Валентине Эрдниевой. Видео разговора с полицейскими она разместила на странице группы "Зянгсин тасм (лента новостей)" в Facebook. Как следует из публикации, Эрдниеву привлекают к административной ответственности за одиночный пикет 16 апреля – против назначения на пост председателя избиркома Калмыкии бывшего заместителя руководителя администрации главы республики Бемби Чужаева (избран главой избиркома 3 марта – прим. "Кавказского узла).

"Пришла ко мне полиция, стучала, ломала дверь, когда я кричала, что [нахожусь] еще в ванной комнате. Принесли мне какую-то повестку и сказали, чтобы я ознакомилась", – прокомментировала свое видео Эрдниева. На кадрах видно, как двое полицейских протягивают ей повестку, из текста которой следует, что активистку привлекают к ответственности по части 1 статьи 20.2 КоАП ("нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). В повестке указано, что Эрдниева должна явиться в управление МВД по Элисте 4 июня. Связаться с активисткой корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.