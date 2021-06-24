Активист Санал Молотков приговорен к обязательным работам за одиночный пикет

24 июня 2021, 22:30

Суд в Элисте назначил 30 часов обязательных работ участнику съезда ойрат-калмыцкого народа Саналу Молоткову за одиночный пикет с требованием к нефтяной компании уплатить налоги. Защитник активиста заявил, что обжалует решение суда.

Как писал "Кавказский узел", несколько активистов, в числе которых предприниматель Санал Молотков, заявили о преследовании после съезда ойрат-калмыцкого народа в Элисте. Молотков сообщил, что 4 июня на него был составлен протокол о правонарушении за участие в съезде. Он также отметил, что может быть привлечен к ответственности за проведение двух одиночных пикетов. 16 июня Верховный суд Калмыкии поддержал решение суда первой инстанции и обязал активиста отработать 30 часов в качестве административного наказания за одиночный пикет 11 марта, на котором он требовал не предоставлять налоговые льготы финскому энергетическому концерну Fortum.

Делегаты III съезда ойрат-калмыцкого народа, который прошел 29 мая, потребовали отставки главы Калмыкии и парламента республики. По их словам, экономика республики находится в упадке, а проблема дефицита питьевой воды не решается властями.

Элистинский городской суд 23 июня приговорил предпринимателя Санала Молоткова к 30 часам обязательных работ за организацию пикета на площади культурного комплекса «Пагода Семи дней», на котором он потребовал от нефтяной компании уплатить налоги. Согласно постановлению мэрии 2004 года, комплекс прилегает к территории Арбитражного суда Калмыкии. Сам Молотков заверил корреспондента «Кавказского узла», что проводил протестную акцию за пределами культурного комплекса. По словам активиста, он стоял с плакатом, на котором было требование вернуть нефть Калмыкии, через дорогу от входа в республиканский дом правительства.

Молотков рассказал, что в прошлом году 11 мая проводил пикет за оградой «Пагоды Семи дней», напротив входа в здание правительства Калмыкии. "Полиция считает, что его территория также прилегает к Арбитражному суду. Интересно, в таком случае, где вообще заканчивается территория Арбитражного суда? Я спросил у представителя полиции в суде [...] Ответ не получил», - сказал активист Молотков.

Постановление мэра Бурулова 2004 года, на которое постоянно ссылаются администрация Элисты и полиция, не содержит карты, там нет чертежей, плана, а это нарушение федерального законодательства, сообщил ранее редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев. "В этом году судья Верховного суда Говоров направлял запрос в кадастровую службу – прилегает ли территория "Пагоды" к зданию Арбитражного суда. В ответе ведомства четко сказано, что от площади до суда – 68 метров. К тексту ответа приложено графическое изображение, на котором видно, что культурный комплекс находится далеко от Арбитражного суда. Более того, я нашел постановление Бурулова 2007 года, где описывается культурный комплекс «Пагода Семи дней» и ясно сказано, что он огорожен металлической изгородью", - рассказал он.

Полиция в суде предъявила доказательства, которые опровергают их утверждения, но суд все равно вынес признал Молоткова виновным, сказал корреспонденту «Кавказского узла» защитник пикетчика журналист Валерий Бадмаев.

«На фотографии, которую представила полиция, ясно видно, что Молотков стоит с пикетом напротив входа в Белый дом, перед забором культурного комплекса «Пагода Семи дней». Я судье говорю: «Вы же читали протокол – Молотков обвиняется в том, что провел пикет у "Пагоды". А на этом снимке – он находится за пределами территории культурного комплекса. В чем нарушение? У зданий госорганов пикеты и даже митинги проводить можно – на этот счет есть постановление Конституционного суда от 1 ноября 2019 года, которое имеет силу закона на территории всей Российской Федерации, вне зависимости от местных постановлений и прочих правовых актов». Но судья проигнорировал наши доводы и закрыл глаза на то, что доказательства полиции противоречат их же словам», - посетовал защитник.

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (часть 2 статьи 8) не предусматривает подобного рода запретов на проведение публичных мероприятий вблизи федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (за исключением территорий, непосредственно прилегающих к резиденциям Президента Российской Федерации и к зданиям, занимаемым судами)», говорится в постановлении Конституционного суда России от 1 ноября 2019 года.

Решение Элистинского горсуда будет обязательно обжаловано в отведенный законом десятидневный срок, сказал Бадмаев.