Аналитики исключили переброску армянских военных в Нагорный Карабах

14 августа 2021, 09:38

Переброске военных из Армении в Нагорный Карабах препятствует запрет на въезд в непризнанную республику армянских военных колонн, но в то же время соглашение о перемирии не регламентирует право Нагорного Карабаха на обеспечение безопасности местных жителей, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 августа Азербайджан заявил о нарушении договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Армянские военные перебрасываются на территорию, где расположены российские миротворцы, указало Минобороны Азербайджана.

Согласно трехстороннему заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина было предусмотрено полное прекращение огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года и разворачивание в зоне конфликта российского миротворческого контингента. "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил", – указано в пункте 4 заявления.

В трехстороннем соглашении о перемирии нет четко указанного положения о праве Нагорного Карабаха иметь Вооруженные силы, указал военный аналитик Мгер Акопян. "Азербайджан за неимением такого пункта в заявлении настаивает, чтобы Армия обороны Карабаха была расформирована, вместо нее там дислоцированы российские МС", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это не означает, что в Нагорном Карабахе не должно быть армянских сил, и сейчас в Карабахе служат армяне – жители Нагорного Карабаха. Любой может на добровольной основе пройти службу в карабахской армии, добавил он.

Акопян считает, что Азербайджан "нервирует присутствие миротворцев в Карабахе", в связи с этим он пытается давить на российскую сторону. Особо чувствительно Азербайджан воспринял учения миротворцев в Карабахе, и его заявление о том, что будто бы была произведена переброска солдат из Армении в Карабах – это упрек миротворцам, что они "в курсе о передислокации ВС Армении". Заявление о переброске прозвучало именно после учений миротворцев, обратил внимание Акопян.

3 августа Минобороны России информировало, что миротворцы отработали на полигоне в Степанакерте тактику ведения современного боя, в учения приняли участие около 100 военных. В ходе занятия водители БТР-80 отработали навыки экстремального вождения в горной местности через минно-взрывное заграждение, а военнослужащие отразили нападение условной диверсионной группы противника, передал 3 августа "Sputnik-Армения".

Мгер Акопян полагает, что упреки Азербайджана в сторону миротворцев на руку Турции, для которой присутствие России в Карабахе неблагоприятно. "Россия в обход Минской группы ОБСЕ 9 ноября 2020 года достигла [договоренностей о перемирии]. И США, и Франция как сопредседатели МГ ревностно к этому относятся. Азербайджан всячески хочет выйти из формата МГ ОБСЕ, но я считаю, что ему этого не позволят. США, Франция и Россия в данном формате имеют специфическую монополию. Если этот формат расформируется, вопрос урегулирования карабахского конфликта может выйти на другой уровень, скажем, ООН, и тогда эти страны потеряют свою монополию, потому что появятся другие игроки", – отметил Акопян.

Ситуация с обстрелами армянских позиций, в том числе с использованием ударных беспилотников в Карабахе, по словам Акопяна, также неопределенная ввиду недоработки заявления о перемирии. "В этом плане российским миротворцам не удается отрегулировать ситуацию", – сказал аналитик.

В распространенном Азербайджаном видеоролике видно, что кадры сделаны не в летний период, военнослужащие одеты в зимние бушлаты, отметил военный аналитик Карен Ованнисян. "На кадрах военные машины с госномерами Минобороны Армении. На протяжении всего коридора российские миротворцы не позволяют въезд и выезд в Карабах военным машинам, чего не скажешь в случае с Азербайджаном. Азербайджанцы спокойно могут со своей военной техникой проехать по этому коридору, в сопровождении миротворцев", – сказал Ованнисян корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, видеоролик ненастоящий. Также эксперт считает, что Азербайджан стремится подключить к миротворческой миссии в Нагорном Карабахе турецких военных. При этом Ованнисян отмечает, что у Азербайджана нет рычагов по вопросу вывода российских войск из региона.

Ни в одном из заявлений - что от 9 ноября 2020 года, что от 11 января 2021 года - подписанных Арменией, Азербайджаном и Россией, не говорится о том, что армянская сторона не имеет права на обеспечение безопасности местных жителей, добавил аналитик. "В заявлении говорится о выводе армянских войск не с территории НКАО, а с прилегающих к нему районов", – подчеркнул Ованнисян.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".