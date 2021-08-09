Армянский военнослужащий. Фото пресс-службы МО Армении https://mil.am/hy/news/8733

09 августа 2021, 10:30

Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

Азербайджанские военные подавили стрельбу, которую начали сегодня ночью армянские солдаты на границе с Нахичеванской автономной республикой, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", регулярные сообщения о стрельбе на границе Араратской области Армении и Нахичеванской автономной республики поступают с 14 июля. Так, 8 августа Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские солдаты обстреляли позиции военных близ поселка Гейдарабад Садаракского района Нахичевани. Днем ранее, 7 августа, ведомство заявило о перестрелке с армянскими военными на границе с Садаракским районом.

Поселок Гейдарабад – административный центр Садаракского района, там располагается районная исполнительная власть, полиция, отделы образования, здравоохранения и другие учреждения. За многие годы жители Гейдарабада уже привыкли к стрельбе на границе, а кроме того, перестрелки между армянскими и азербайджанскими военными ведутся в стороне от поселка, и люди занимаются повседневными делами, не опасаясь попасть под обстрел, рассказали 2 августа "Кавказскому узлу" жители поселка.

Сегодня с 00.10 до 00.50 (с 23.10 до 23.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении вели периодическую стрельбу из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии около Гейдарабада с позиций в селе Араздейен Ведийского района (армянское название – село Ерасх Араратской области), сообщило Минобороны Азербайджана.

"Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем противник был подавлен. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", – говорится в сообщении, размещенном в 09.31 мск на русскоязычной версии сайта министерства.

Минобороны Армении, по состоянию на 10.30 мск, не прокомментировало эти обвинения на своем сайте и в Instagram-аккаунте.

Гейдарабад находится у самой границы с Арменией, оттуда до позиций азербайджанской армии около километра, а на следующей горе стоят армянские военные. Стороны отделяет по прямой несколько сотен метров, рассказал ранее "Кавказскому узлу" журналист-фрилансер Хякимэльдосту Мехтиев.

Напомним, Минобороны Армении также заявляло об обстрелах своих позиций около села Ерасх. Причиной перестрелок в направлении Ерасха является стремление Азербайджана взять под контроль стратегическую дорогу на Иран, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные аналитики. Азербайджанские эксперты полагают, что ситуация на границе с Нахичеванью нагнетается Арменией, а цель состоит в том, чтобы сорвать процесс делимитации границы.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана возник в середине мая. Подробнее о позициях сторон рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а материалы о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в снайперских обстрелах", "Азербайджан сообщил о перестрелке на нахичеванском направлении", "Минобороны Армении сообщило о новой перестрелке на границе с Азербайджаном".

Автор: "Кавказский узел"

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