Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе

08 августа 2021, 15:40

Армянские солдаты сегодня обстреляли войсковые позиции близ поселка Гейдарабад в Нахичеванской автономной республике, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", регулярные перестрелки на границе Араратской области Армении и Нахичеванской автономной республики происходят с 14 июля. Так, 7 августа Минобороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские военные подавили огонь, который вели армянские подразделения на границе с Садаракским районом Нахичевани.

Сегодня в 13 часов (12 мск) армянские военные с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района (армянское название – село Ерасх Араратской области) периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около поселка Гейдарабад Садаракского района, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в сообщении, размещенном на русскоязычной версии сайта министерства.

Минобороны Армении, по состоянию на 15.35 мск, не прокомментировало эти обвинения на своем сайте и в Instagram-аккаунте.

Поселок Гейдарабад – административный центр Садаракского района Нахичеванской автономной республики. Там располагается районная исполнительная власть, полиция, отделы образования, здравоохранения и другие учреждения. Гейдарабад находится у самой границы с Арменией, оттуда до позиций азербайджанской армии, расположенных на прилегающих высотах, около километра, а на следующей горе стоят армянские военные, стороны отделяет по прямой несколько сотен метров, рассказал ранее "Кавказскому узлу" журналист-фрилансер Хякимэльдосту Мехтиев.

Напомним, за многие годы жители Гейдарабада уже привыкли к стрельбе на границе, а кроме того, перестрелки между армянскими и азербайджанскими военными ведутся в стороне от поселка, и люди занимаются повседневными делами, не опасаясь попасть под обстрел, рассказали 2 августа "Кавказскому узлу" жители Гейдарабада.

Минобороны Армении также заявляло об обстрелах позиций своих военных около приграничного села Ерасх. Баку пытается оказать давление на Ереван, чтобы добиться уступок, при этом Россия заинтересована в сохранении стабильности в регионе, но не в отстаивании интересов Армении на конкретных участках границы, пояснили ранее армянские и российские политологи. Их бакинские коллеги указали, что напряженность на границе с Нахичеванью позволяет Армении уклоняться от переговоров по делимитации границы с Азербайджаном.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана возник в середине мая. Подробнее о позициях сторон можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".