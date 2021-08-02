Жители Гейдарабада вышли на сельхозработы вопреки обстрелам

02 августа 2021, 13:46

Перестрелки между армянскими и азербайджанскими военными ведутся в стороне от поселка Гейдарабад, и люди занимаются повседневными делами и собирают урожай, не опасаясь попасть под обстрел, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские солдаты ночью обстреляли позиции близ поселка Гейдарабад в Нахичеванской автономной республике, и азербайджанские военные открыли ответный огонь. Аналогичное заявление ведомство обнародовало и сутками ранее.

Напряженность на границе Араратской области Армении и Нахичеванской автономной республики обострилась в июле. Минобороны Армении также заявляло об обстрелах позиций своих военных около приграничного села Ерасх. Баку пытается оказать давление на Ереван, чтобы добиться уступок, при этом Россия заинтересована в сохранении стабильности в регионе, но не в отстаивании интересов Армении на конкретных участках границы, пояснили ранее армянские и российские политологи. Их бакинские коллеги указали, что напряженность на границе с Нахичеванью позволяет Армении уклоняться от переговоров по делимитации границы с Азербайджаном.

Поселок Гейдарабад в последние дни не обстреливался, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» источник в исполнительной власти Садаракского района, расположенной в этом поселке.

Стрельба велась по посту азербайджанской армии, расположенному в стороне от поселка, а в самом Гейдарабаде обстановка спокойная, и местные жители заняты повседневными делами, пояснил представитель властей.

Гейдарабад – административный центр Садаракского района Нахичеванской автономной республики. Там располагается районная исполнительная власть, полиция, отделы образования, здравоохранения и другие учреждения. За многие годы жители Гейдарабада уже привыкли к перестрелкам, рассказали в июле "Кавказскому узлу" местные жители.

Эту информацию подтвердил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» уроженец Гейдарабада, глава региональной организации партии «Умид» Фаиг Алиев. "Я сам в последние дни нахожусь в Гейдарабаде. Две ночи были слышны звуки издали, похожие на выстрелы. Такое для гейдарабадцев дело привычное. Люди на такое уже и не реагируют. Все спокойно. Я вот с утра собирал фрукты с яблонь. То есть нет никакой тревоги", - сказал он.

Фаиг Алиев пояснил, что живет в городе Нахичевани, но периодически приезжает в Гейдарабад, чтобы навестить пожилых родителей и братьев. По его словам, дома в поселке недосягаемы для автоматных и пулеметных выстрелов, а на случай стрельбы из дальнобойного оружия в поселке есть укрытия.

Поселок Гейдарабад находится у самой границы с Арменией, оттуда до позиций азербайджанской армии, расположенных на прилегающих высотах, около километра, а на следующей горе стоят армянские военные. Стороны отделяет по прямой несколько сотен метров, рассказал ранее "Кавказскому узлу" журналист-фрилансер Хякимэльдосту Мехтиев.

В начале 1990-х годов поселок был разрушен артиллерийским огнем, пояснил Алиев. "Когда Гейдарабад вновь отстраивали в 1997-98 годах, бомбоубежища были предусмотрены практически по всех жилых и административных зданиях", - сказал он.

Жилые дома в поселке в основном одно- и двухэтажные, но во всех них есть оборудованные убежища, подчеркнул Фаиг Алиев. По его словам, в Гейдарабаде живут около 2000 человек, и более половины из них - женщины, старики и дети, однако вопрос об эвакуации "даже не обсуждается, поскольку в этом нет необходимости". "В укрытия спускаться также нет необходимости, во всяком случае сейчас", - отметил Алиев. Фактором сдерживания от обстрела поселка он назвал позиции азербайджанской армии, которая "также может в ответ вести огонь по приграничным населенным пунктам Армении".

На полевые работы обстрелы с армянской стороны также не повлияли, сказал Алиев. «Уборка урожая зерновых практически завершена. Полевые работы в последние дни уже почти не ведутся. Сейчас созревает виноград, но виноградники в основном во дворах», - добавил он.

Сельскохозяйственные поля, в отличие от домов поселка, досягаемы для автоматных и пулеметных обстрелов с армянской стороны, но в периоды обострения напряженности жители Гейдарабада работают на безопасных участках полей, рассказал ранее Фаиг Алиев "Кавказскому узлу". По его словам, 24 июля полевые работы продолжались, несмотря на инциденты на границе. "Сейчас идет уборка урожая зерновых. Люди с трудом выращивают пшеницу, ячмень и не могут дать пропасть урожаю", - пояснил тогда Фаиг Алиев.

Житель Гейдарабада Юсиф Мехтиев сообщил сегодня, что слышал стрельбу ночью. "Звуки стрельбы раздавались где-то со стороны границы. Потом выстрелы стали звучать ближе – я так понял, что это наши открыли ответный огонь. Это продолжалось недолго", - сказал Мехтиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он подтвердил, к такой стрельбе местные жители за много лет уже привыкли. "Обстановка в поселке спокойная. Мы занимаемся своими делами, армия защищает нас. Никуда отсюда уходить мы не собираемся", - сказал Юсиф Мехтиев.

Напомним, обострение армяно-азербайджанского конфликта произошло в июле и на границе Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района (армянское название Кельбаджара – Карвачар), перешедшего осенью 2020 года под контроль Азербайджана. В частности, в ночь на 28 июля там произошли локальные бои. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но уже на следующий день вновь обменялись обвинениями в нарушении перемирия. В Кельбаджарском районе вдоль границы расположено около 30 сел, однако там никто не живет, поскольку после войны 2020 года вынужденные переселенцы еще не вернулись в свои дома, рассказали 30 июля глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов и член Коллегии адвокатов Азербайджана Бахруз Байрамов.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана возник в середине мая. Подробнее о позициях сторон можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".