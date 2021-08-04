Армения обвинила Азербайджан в применении беспилотника на границе

04 августа 2021, 13:35

Армянские военные пресекли попытку азербайджанского беспилотника пролететь над территорией Гегаркуникской области, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Конфликт на границе Сюникской и Гегаркуникской областей с Азербайджаном возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на армянскую территорию и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах. Перестрелки в направлении Гегаркуника происходят из-за слабой укрепленности этого участка, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные аналитики.

Сегодня около 11:00 (10 00 мск) в районе Гегаркуника на армяно-азербайджанской границе была зафиксирована попытка проникновения БПЛА противника в воздушное пространство Армении, заявило оборонное ведомство страны. "В результате действий подразделений ПВО ВС Армении попытка была пресечена", - говорится в публикации на сайте Минобороны.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 13.30 мск 4 августа, нет комментариев относительно утверждений армянской стороны.

Ранее Минобороны Армении заявляло, что армянские военные в ночь на 30 июля также пресекли попытку азербайджанских беспилотников проникнуть в воздушное пространство Гегаркуникской области. Азербайджан объявил эти данные дезинформацией. Однако Минобороны Армении утверждает, что тогда был сбит азербайджанский беспилотник Aerostar, собщил сегодня "Sputnik Армения".

На этом участке границы регулярно происходят вооруженные инциденты. Так, на границе Гегаркуникской области Армении и Азербайджана происходили локальные бои с потерями с обеих сторон. Стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, хотя и после этого обментвались обвинениями в нарушении перемирия. Подробнее о позициях сторон и о том, что говорят советские карты, – в составленной "Кавказским узлом" справке "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".