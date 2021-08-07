Власти Степанакерта заявили о нехватке питьевой воды

07 августа 2021, 13:54

В столице Нагорного Карабаха возникли перебои с водоснабжением. Из-за сильной жары пересохли реки и на городских очистных сооружениях уменьшились запасы питьевой воды, информировала сегодня мэрия Степанакерта.

По данным местных властей, сильная жара стала причиной перебоев с подачей воды в Степанакерте.

"Из-за жаркой погоды реки, питающие Степанакерт, стали маловодными, в результате чего запасы воды в очистных сооружениях уменьшились. Данное обстоятельство стало причиной перебоев с водоснабжением в некоторых районах города", – сообщила сегодня мэрия Степанакерта на своей странице в Facebook.

Администрация предпринимает шаги для оперативного решения проблемы, сказано в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Эта публикация на странице мэрии Степанакерте в Facebook, на которую подписаны 6492 пользователя, к 14.00 мск 7 августа набрала 50 отметок с реакцией пользователей и 56 комментариев. Часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Никаких условий для проживания нет. И ещё осуждаете тех, кто уезжает. Правильно делают, что уезжают. В Карабахе приходится тупо выживать, но не жить. Постоянно то нет воды, то нет света, газа. И вы собираетесь держать народ вот во всём этом? Вот так?" – написала на русском языке Светлана Акопян.

"А заранее предупредить никак нельзя, нет?! Вода, что за один час испарилась?! Чем вы там заняты? До Водоканала не дозвониться, по всей видимости отложили трубку, чтоб не отвечать на звонки. Может хватит издеваться над народом?! Везде бардак", – написала на русском языке Goarina Xondkaryan.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Степанакерте ожидается ясная погода, температура воздуха составит +29 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 8 августа также прогнозируется ясная погода, температура воздуха понизится до +21 градуса, ветер утихнет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.