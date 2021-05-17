Миротворцы сопроводили паломников из Степанакерта в монастырь Амарас

17 мая 2021, 09:17

Группа из 80 паломников из Степанакерта и его окрестностей посетила монастырь Амарас в сопровождении миротворцев, сообщило сегодня Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы в Нагорном Карабахе систематически обеспечивают безопасность паломников при проезде в монастыри. 26 апреля паломники из Степанакерта в сопровождении миротворцев посетили монастырь Амарас на отошедшей под контроль Азербайджана территории Нагорного Карабаха.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, видно на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Миротворцы обеспечили безопасность посещения христианского монастыря Амарас очередной группой паломников из 80 человек, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России. "Эти люди прибыли из города Степанакерт и близлежащих к монастырю городов и деревень", – уточнило министерство.

Кроме того, российские военные сопроводили шесть колонн азербайджанских военных, информировало ведомство в другом сообщении. "Четыре из них – через Лачинский коридор в северном и южном направлениях; одной колонны по маршруту Шуша (армянское название – Шуши, – Прим. "Кавказского узла") – Красный Базар (азербайджанское название Гырмызы Базар, – Прим. "Кавказского узла") – Каджар и одной в обратном направлении", – пояснило Минобороны России.

Между тем жители Нагорного Карабаха продолжают возвращаться к мирной жизни, написал 4 мая в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные Повороты. Карабах" блогер Давид Симонян. "[Степанакерт] живет своей повседневной жизнью, как будто и не было войны, если не считать того, что свет постоянно выключают, видимо, опять идут ремонтные работы. Движение на улицах Степанакерта стало намного интенсивней. Аварии чуть ли не на каждом шагу", – пояснил Симонян.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".