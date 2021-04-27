Миротворцы сопроводили группу паломников в монастырь Амарас

27 апреля 2021, 07:03

75 паломников из Степанакерта и его окрестностей посетили монастырь Амарас в сопровождении миротворцев, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", миротворцы в Нагорном Карабахе систематически обеспечивают безопасность паломников при проезде в монастыри. 6 апреля паломники из Степанакерта в сопровождении миротворцев посетили монастыри Амарас и Дидиванк на отошедших под контроль Азербайджана территориях Нагорного Карабаха.

Российские миротворцы сопроводили очередную группу паломников из Степанакерта в монастырь Амарас, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России.

В паломническую поездку отправились жители Степанакерта и близлежащих к монастырю городов и деревень, всего в группе было 75 человек.

"Без российских миротворцев люди могут сюда попасть, но это не безопасно", - процитировало настоятеля монастыря Амарас Кегарта Оганесяна на своем сайте российской оборонное ведомство. "А сейчас - безопасно, потому что гарантия нашей безопасности – российский флаг. Миротворцы не только сохраняют спокойствие и мир. Живут с нами и дают людям смысл, дают понять, и верующим, и неверующим, что жизнь будет процветать", – заявил настоятель монастыря.

В результате подписанного после окончания боевых действий соглашения о прекращении огня линия разграничения сторон прошла недалеко от раннесредневекового монастыря Амарас, поэтому российским военным приходится регулярно обеспечивать безопасность паломников, желающих посетить эту святыню, заявило Минобороны России.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Азербайджан получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".