Артур Саргсян. Скриншот видео NEWS AM https://www.youtube.com/watch?v=-_jMKK-MyX8

07 августа 2021, 04:36

Мэр Сисиана Артур Саргсян оставлен под арестом

Апелляционный суд Армении оставил под арестом мэра города Сисиан Артура Саргсяна. 

Как сообщал "Кавказский узел", Артур Саргсян был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями.  По версии следствия, Саргсян допустил злоупотребления должностными полномочиями и несколько лет назад совершил служебный подлог. Саргсян считает свой арест политическим преследованием.

Суд отклонил ходатайство защиты об отмене решения суда первой инстанции об аресте Саргсяна в качестве меры пресечения 6 августа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эмин Хачатрян.

"Другого решения мы и не ждали, защита обжалует его в Кассационном суде. И тут, мы уверены, что отклонят нашу жалобу, но мы должны пройти все инстанции, чтобы дойти до ЕСПЧ", - отметил Хачатрян.

Напомним, Артур Саргсян на парламентских выборах 20 июня баллотировался в депутаты от предвыборного блока "Армения", в день выборов в центральном штабе блока в Сисиане прошли обыски

Примечание:

"Избирком Армении разрешил арестовать депутата Закаряна", "Защита потребовала прекратить дело профессора Чарчяна", "Следствие потребовало арестовать заместителя мэра Мегри".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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