Мэр Сисиана Артур Саргсян оставлен под арестом

07 августа 2021, 04:36

Апелляционный суд Армении оставил под арестом мэра города Сисиан Артура Саргсяна.

Как сообщал "Кавказский узел", Артур Саргсян был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Саргсян допустил злоупотребления должностными полномочиями и несколько лет назад совершил служебный подлог. Саргсян считает свой арест политическим преследованием.

Суд отклонил ходатайство защиты об отмене решения суда первой инстанции об аресте Саргсяна в качестве меры пресечения 6 августа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эмин Хачатрян.

"Другого решения мы и не ждали, защита обжалует его в Кассационном суде. И тут, мы уверены, что отклонят нашу жалобу, но мы должны пройти все инстанции, чтобы дойти до ЕСПЧ", - отметил Хачатрян.

Напомним, Артур Саргсян на парламентских выборах 20 июня баллотировался в депутаты от предвыборного блока "Армения", в день выборов в центральном штабе блока в Сисиане прошли обыски.