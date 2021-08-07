07 августа 2021, 04:36
Мэр Сисиана Артур Саргсян оставлен под арестом
Апелляционный суд Армении оставил под арестом мэра города Сисиан Артура Саргсяна.
Как сообщал "Кавказский узел", Артур Саргсян был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Саргсян допустил злоупотребления должностными полномочиями и несколько лет назад совершил служебный подлог. Саргсян считает свой арест политическим преследованием.
Суд отклонил ходатайство защиты об отмене решения суда первой инстанции об аресте Саргсяна в качестве меры пресечения 6 августа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эмин Хачатрян.
"Другого решения мы и не ждали, защита обжалует его в Кассационном суде. И тут, мы уверены, что отклонят нашу жалобу, но мы должны пройти все инстанции, чтобы дойти до ЕСПЧ", - отметил Хачатрян.
Напомним, Артур Саргсян на парламентских выборах 20 июня баллотировался в депутаты от предвыборного блока "Армения", в день выборов в центральном штабе блока в Сисиане прошли обыски.
"Избирком Армении разрешил арестовать депутата Закаряна", "Защита потребовала прекратить дело профессора Чарчяна", "Следствие потребовало арестовать заместителя мэра Мегри".
Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"
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