Защита потребовала прекратить дело профессора Чарчяна

11 июля 2021, 08:17

В деле профессора Армена Чарчяна, обвиненного в давлении на избирателей, отсутствует состав преступления, заявил адвокат Эрик Алексанян.

Как писал "Кавказский узел", защита обжаловала решение суда об аресте Армена Чарчяна, попросив изменить ему меру пресечения. 8 июля Апелляционный суд Армении отказался освободить его из-под стражи.

Известный ортопед, профессор Армен Чарчян был задержан 18 июня. Сначала суд отказался его арестовать, но 23 июня удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить Чарчяна под стражу на месяц. Профессор обвиняется в воспрепятствовании свободному волеизъявлению избирателей. Следователи считают, что Чарчян, который был кандидатом в депутаты от блока "Айастан" ("Армения"), принуждал своих сотрудников пойти на выборы и проголосовать за блок "Айастан". Однако из полной видеозаписи встречи следует, что профессор не угрожал своим подчиненным. Сам Чарчян назвал уголовное дело политическим преследованием.

Защита подала ходатайство о прекращении уголовного преследования Чарчяна, сообщил со ссылкой на адвоката Эрика Алексаняна 10 июля Yerevan.today. Адвокат счел, что в деле отсутствует состав преступления. Поводом для возбуждения уголовного дела стал рапорт пресс-секретаря Специальной следственной службы, что незаконно, указал Алексанян. Дата подачи ходатайства не уточняется.

Ходатайство представлено "с соответствующими обоснованиями именно на этом этапе, поскольку сейчас судья может не только назначить день первого заседания, но и прекратить уголовное преследование", привел слова Алексаняна "Спутник-Армения".

Комментариев стороны обвинения относительно поданного ходатайства защиты не поступало.

Напомним, ранее адвокат указал, что после оглашения решения суда об аресте Чарчяна самочувствие профессора резко ухудшилось, его госпитализировали в медцентр "Шенгавит" и прооперировали. 3 июля Чарчяна перевели в уголовно-исполнительное учреждение "Вардашен". "Но врачи написали предписание, что Армен Чарчян нуждается в контроле врачей, что, фактически, не обеспечивается", - рассказал 6 июля адвокат Алексанян.

20 июня на внеочередных выборах в парламент Армении больше половины голосов получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе выборов. 27 июня ЦИК обнародовала окончательные результаты выборов, согласно которым "Гражданский договор" набрал 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%. 2 июля "Айастан" и "Честь имею", а также партии "Зартонк" и "Армянская родина" подали заявления в Конституционный суд с требованием признать результаты выборов недействительными.