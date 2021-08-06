06 августа 2021, 15:38
Борец из Северной Осетии выиграл золотую медаль на Олимпиаде
Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков победил на Олимпийских играх уроженца Дагестана Магомедхабиба Кадимагомедова, выступающего за сборную Белоруссии.
Сегодня состоялся финал олимпийских состязаний по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов, в ходе которого Заубрек Сидаков со счетом 7:0 победил Магомедхабиба Кадимагомедова, сообщило РИА "Новости".
Двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков родился в осетинском селе Зильги, а на тренировки ездил в соседний Беслан. После трагедии в Беслане родители перестали отпускать сына на тренировки, но через некоторое время Заурбек все-таки вернулся в зал, сообщил "Спорт24".
Кадимагомедову 27 лет, он родился в селе Хуштада Республики Дагестан. До 2020 года на международных соревнованиях он представлял Россию. В 2020 году Кадимагомедов сменил спортивное гражданство и начал выступать за команду Белоруссии. Он является чемпионом Европы 2020 года, сообщил ТАСС.
Сидаков принес российской делегации 17-е золото, также в копилке российских спортсменов 23 серебряные и 22 бронзовые награды, проинформировал "Чемпионат".
"Кавказский узел" также писал, что североосетинский борец вольного стиля Артур Найфонов, выступающий и весовой категории до 86 килограммов, 5 августа стал обладателем бронзовой олимпийской медали.
В Токио проходят Олимпийские игры, перенесенные из-за пандемии коронавируса на год. В них участвуют сборные Азербайджана, Армении и Грузии, а российские спортсмены после допинговых скандалов выступают под флагом Олимпийского комитета России вместо национального, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".
Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".
Автор: "Кавказский узел"