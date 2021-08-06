Борец из Северной Осетии выиграл золотую медаль на Олимпиаде

06 августа 2021, 15:38

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков победил на Олимпийских играх уроженца Дагестана Магомедхабиба Кадимагомедова, выступающего за сборную Белоруссии.

Сегодня состоялся финал олимпийских состязаний по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов, в ходе которого Заубрек Сидаков со счетом 7:0 победил Магомедхабиба Кадимагомедова, сообщило РИА "Новости".

Двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков родился в осетинском селе Зильги, а на тренировки ездил в соседний Беслан. После трагедии в Беслане родители перестали отпускать сына на тренировки, но через некоторое время Заурбек все-таки вернулся в зал, сообщил "Спорт24".

Кадимагомедову 27 лет, он родился в селе Хуштада Республики Дагестан. До 2020 года на международных соревнованиях он представлял Россию. В 2020 году Кадимагомедов сменил спортивное гражданство и начал выступать за команду Белоруссии. Он является чемпионом Европы 2020 года, сообщил ТАСС.

Сидаков принес российской делегации 17-е золото, также в копилке российских спортсменов 23 серебряные и 22 бронзовые награды, проинформировал "Чемпионат".

"Кавказский узел" также писал, что североосетинский борец вольного стиля Артур Найфонов, выступающий и весовой категории до 86 килограммов, 5 августа стал обладателем бронзовой олимпийской медали.

В Токио проходят Олимпийские игры, перенесенные из-за пандемии коронавируса на год. В них участвуют сборные Азербайджана, Армении и Грузии, а российские спортсмены после допинговых скандалов выступают под флагом Олимпийского комитета России вместо национального, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".