Борец из Северной Осетии стал обладателем бронзовой медали Олимпиады

05 августа 2021, 16:28

Борец вольного стиля из Северной Осетии Артур Найфонов стал бронзовым призером Олимпиады в весе до 86 килограммов.

Артур Найфонов из Северной Осетии занял третье место на Олимпиаде в весе до 86 килограммов. В схватке за бронзу Артур Найфонов победил Джабраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0, сообщило сегодня РИА "Новости".

Найфонову 24 года, он является трехкратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира, проинформировало ТАСС.

В результате победы Найфонова у российской делегации на Олимпиаде 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых медалей, отметило агентство.

"Кавказский узел" также писал, что дагестанский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал сегодня золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов.

В Токио проходят Олимпийские игры, перенесенные из-за пандемии коронавируса на год. В них участвуют сборные Азербайджана, Армении и Грузии, а российские спортсмены после допинговых скандалов выступают под флагом Олимпийского комитета России вместо национального, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".