Борец вольного стиля из Северной Осетии Артур Найфонов. Фото Mil.ru https://ru.wikipedia.org/wiki/Найфонов,_Артур_Эдикович#/media/Файл:Artur_Naifonov.jpg

05 августа 2021, 16:28

Борец из Северной Осетии стал обладателем бронзовой медали Олимпиады

Борец вольного стиля из Северной Осетии Артур Найфонов стал бронзовым призером Олимпиады в весе до 86 килограммов.

Артур Найфонов из Северной Осетии занял третье место на Олимпиаде в весе до 86 килограммов. В схватке за бронзу Артур Найфонов победил  Джабраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0, сообщило сегодня РИА "Новости". 

Найфонову 24 года, он является трехкратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира, проинформировало ТАСС.

В результате победы Найфонова у российской делегации на Олимпиаде 16 золотых,  21 серебряная и 20 бронзовых медалей, отметило агентство. 

"Кавказский узел" также писал, что дагестанский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал сегодня  золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов.

В Токио проходят Олимпийские игры, перенесенные из-за пандемии коронавируса на год. В них участвуют сборные Азербайджана, Армении и Грузии, а российские спортсмены после допинговых скандалов выступают под флагом Олимпийского комитета России вместо национального, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

Примечание:

"Ростовская рапиристка Коробейникова завоевала вторую олимпийскую медаль", "Грузинский тяжелоатлет завоевал олимпийское золото", "Боксер из Дагестана завоевал золотую медаль на Олимпиаде".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 августа 2021, 18:01

05 августа 2021, 17:22

05 августа 2021, 15:58

05 августа 2021, 15:48

05 августа 2021, 14:59

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи