06 августа 2021, 10:41

Боксер из Дагестана завоевал серебряную медаль на Олимпиаде

Дагестанский спортсмен Муслим Гаджимагомедов уступил в боксерском поединке кубинцу Хулио Сесару ла Крусу и стал серебряным призером Олимпиады в Токио.

Боксер из Дагестана Муслим Гаджимагомедов уступил в финале Олимпиады в Токио по результатам поединка с представителем Кубы Хулио Сесаром ла Крусом со счетом 5:0.

Гаджимагомедов стал обладателем серебряной медали в весовой категории до 91 килограмма, передал сегодня Чемпионат.com.

Медаль спортсмена из Дагестана стала для России 59-й по счету. Всего сборная страны завоевала 16 золотых, 22 серебряных и 21 бронзовую медаль, уточнило сегодня РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что ранее боксер из Дагестана Земфира (также упоминается в СМИ как Зенфира, – Прим. "Кавказского узла") Магомедалиева завоевала на Олимпиаде бронзовую медаль.

Напомним, что на XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября, ожидается выступление около 30 спортсменов из Дагестана, в том числе женщин. В частности, запланированы боксерские поединки с участием дагестанских спортсменок Саадат Далгатовой и Земфиры Магомедалиевой, выступления регбистки Байзат Хамидовой и уроженки Дагестана, фехтовальщицы-шпажистки Айзанат Муртазаевой.

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

Примечание:

"Лучница из Ростовской области выиграла серебро Олимпиады-2020 в Токио", "Кавказские самбисты получили надежду выступить на Олимпийских играх", "Дзюдоист из сборной Грузии завоевал серебряную медаль Олимпиады".

Автор: "Кавказский узел"

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