Тренер назвал закономерным поражение Магомедалиевой в олимпийском полуфинале

06 августа 2021, 09:43

Эмоциональное напряжение Земфиры Магомедалиевой повлияло на исход поединка в полуфинале боксерского турнира Олимпиады, в котором спортсменка из Дагестана завоевала бронзовую медаль, пояснил тренер женской сборной России.

Боксер из Дагестана Земфира (также упоминается в СМИ как Зенфира, – Прим. "Кавказского узла") Магомедалиева уступила в полуфинале Олимпийских игр в Токио закономерно, считает главный тренер женской сборной России Иван Шидловский. "Конечно, закономерно. Видите, как получилось – волнение у нее было, исходя из этого получилось так, как получилось", – привело сегодня слова Шидловского РИА "Новости".

Магомедалиева уступила в поединке с чемпионкой мира-2018 спортсменке из Китая Ли Цянь со счетом 0:5 и стала бронзовым призером в весе до 75 килограммов. Ее медаль стала 59-й для России на Играх в Токио, передало сегодня РБК.

Напомним, что в сентябре 2016 года Земфира Магомедалиева выиграла свой третий чемпионат России в весовой категории свыше 81 килограмма. В октябре 2019 года она завоевала золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди женщин, одержав победу в весовой категории до 81 килограмма.

"Кавказский узел" также писал, что на XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября, ожидается выступление около 30 спортсменов из Дагестана, в том числе женщин. В частности, запланированы боксерские поединки с участием дагестанских спортсменок Саадат Далгатовой и Земфиры Магомедалиевой, выступления регбистки Байзат Хамидовой и уроженки Дагестана, фехтовальщицы-шпажистки Айзанат Муртазаевой.

Кавказоведы указали на смягчение гендерных стереотипов в Дагестане

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказоведы отметили, что в Дагестане уже не считаются прерогативой мужчин занятия силовыми видами спорта. А помешать профессиональным успехам спортсменок могут лишь консерватизм родственников или замужество.

Несмотря на то, что шариат и адаты не одобряют участие женщин в агрессивных видах спорта, на Кавказе сейчас спокойное к этому отношение, рассказал 27 июля доктор исторических наук, дагестанский профессор-этнограф Руслан Сефербеков. "Я общаюсь с моими земляками, мы это как-то воспринимаем спокойно. Но, конечно, ислам не приемлет вообще виды спорта, в которых соперники бьют друг друга по лицу. Но такова специфика современного спорта", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Женщины в Дагестане имеют возможность заниматься различными видами спорта, в том числе лёгкой атлетикой, стрельбой из лука, спортивной и художественной гимнастикой, есть женская команда по футболу, рассказал журналист Идрис Юсупов. "В принципе девушки, у кого есть желание, пытаются тоже реализовать себя и в других видах спорта. Вопрос в том, что на самом деле в Дагестане не такая широкая палитра видов спорта, которыми могут заниматься и мужчины, и девушки. Нет хороших тренеров [для этих видов спорта]", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если девушка в Дагестане занимается силовым спортом, то неодобрения в ее адрес за это ожидать не стоит, отметила президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова. "Даже несмотря на то, что ее вид спорта не совсем коррелирует с общими представлениями общества о роли женщины в обществе и в публичной жизни. Мы проводили исследование, и [выяснили, что] спорт для дагестанцев много значит, и когда я спрашивала, каких выдающихся женщин они могли назвать, это были в первую очередь поэтессы и [родившаяся в Волгограде дочь уроженца Дагестана, прыгунья с шестом Елена] Исинбаева. То есть они считают [Исинбаеву] яркой и выдающейся женщиной Дагестана, которой стоит гордиться", – рассказала Сиражудинова корреспонденту "Кавказского узла".