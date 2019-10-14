Спортсменка из Дагестана выиграла чемпионат мира по боксу

14 октября 2019, 07:45

Жительница Дагестана Земфира Магомедалиева получила золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди женщин, одержав победу в весовой категории до 81 кг.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2016 года Земфира Магомедалиева выиграла свой третий чемпионат России в весовой категории свыше 81 кг.

На чемпионате мира, который завершился в Улан-Удэ 13 октября Магомедалиева завоевала золотую медаль, сообщила "Молодежь Дагестана".

Она победила в весовой категории до 81 кг, обыграв спортсменку из Турции Элиф Гюнери со счетом 5:0, передает ТАСС.

Это уже вторая победа Магомедалиевой на чемпионате мира, ранее она выиграла турнир в 2014 году в весовой категории свыше 81 кг, отмечает агентство.