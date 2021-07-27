Выступления спортсменок на Играх подчеркнули смягчение гендерных стереотипов в Дагестане

27 июля 2021, 17:00

Занятия силовыми видами спорта уже не считаются в Дагестане прерогативой мужчин, и профессиональным успехам спортсменок могут помешать лишь консерватизм родственников или замужество, пояснили участие уроженок республики в Олимпийских играх опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", с 23 июля по 8 августа в Токио проходят XXXII Олимпийские игры, на них приехали около 11 тысяч спортсменов из 205 национальных олимпийских комитетов, чтобы разыграть 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В Играх участвуют и спортсмены с юга России. Так, 25 июля в финале турнира по стрельбе из лука серебряную медаль российской сборной обеспечила спортсменка из Таганрога Елена Осипова. В тот же день спортсменка из Ростовской области Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль олимпийского турнира по фехтованию на рапирах.

На XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября, ожидается выступление около 30 спортсменов из Дагестана, в том числе женщин. В частности, запланированы боксерские поединки с участием дагестанских спортсменок Саадат Далгатовой и Земфиры (также упоминается в СМИ как Зенфира) Магомедалиевой, выступления регбистки Байзат Хамидовой и уроженки Дагестана, фехтовальщицы-шпажистки Айзанат Муртазаевой, сообщила 23 июля "Дагестанская правда". Олимпийский дебют Земфиры Магомедалиевой (весовая категория до 75 кг) в 1/8 финала запланирован на 28 июля, сообщает сегодня на своем сайте Федерация бокса России.

Дагестанское общество не препятствует спортивным занятиям девушек

В Дагестане у женщин есть возможность заниматься не только силовыми видами спорта, но и лёгкой атлетикой, стрельбой из лука, спортивной и художественной гимнастикой и другими, в частности, есть женская команда по футболу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дагестанский журналист Идрис Юсупов.

"В принципе девушки, у кого есть желание, пытаются тоже реализовать себя и в других видах спорта. Вопрос в том, что на самом деле в Дагестане не такая широкая палитра видов спорта, которыми могут заниматься и мужчины и девушки. Нет хороших тренеров (для этих видов спорта)", – сказал он.

Каких-либо общественных барьеров у женщин для занятий спортом в республике, по его мнению, нет, кроме семейного. "В первую очередь девушке приходится решать на уровне семьи, родителей, близких родственников, которые или поддерживают девушку или выступают против этого. Но когда девушка уже занимается спортом, ей таких препятствий никто не делает. Наоборот, многие поддерживают и уважительно относятся к этому, то есть общество поддерживает в какой-то мере их именно успехи", – пояснил Юсупов.

Дагестан считается спортивной республикой, и это отражается и на отношении к выдающимся спортсменам, которые, как правило, делают карьеру после завершения выступлений, подчеркнул журналист. "Их заслуги признают, они на волне занятия спортом добиваются успехов и в других областях жизни, допустим, в предпринимательстве, в государственной службе им какие-то должности предлагают, то есть это один из видов социального лифта. Но подавляющее большинство тех, кто занимается спортом, у нас мужчины, причём в каких-то традиционных видах спорта – борьбе, единоборствах. Но при этом среди женщин в принципе немного известных спортсменок, которые добивались больших успехов. Поэтому для них спорт вряд ли стал таким же социальным лифтом", – сказал он.

В то же время, по словам Юсупова, заниматься спортом профессионально девушкам сложнее, потому что в определенный момент им приходится делать выбор, "который мужчина легко проходит", – семья или спорт. "Очень трудно рассчитывать на какую-то долговременную спортивную карьеру, потому что там есть ограничение по срокам. И тем более очень мало случаев, когда девушки после выхода замуж и рождения ребёнка потом возвращаются в спорт. Но такое положение везде, не только на Кавказе", – отметил журналист.

В Дагестане не стоит ожидать неодобрения в адрес девушек, занимающихся силовыми видами спорта, считает и президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова.

"Даже несмотря на то, что ее вид спорта не совсем коррелирует с общими представлениями общества о роли женщины в обществе и в публичной жизни. Мы проводили исследование, и [выяснили, что] спорт для дагестанцев много значит, и когда я спрашивала, каких выдающихся женщин они могли назвать, это были в первую очередь поэтессы и [родившаяся в Волгограде дочь уроженца Дагестана, прыгунья с шестом Елена] Исинбаева. То есть они считают [Исинбаеву] яркой и выдающейся женщиной Дагестана, которой стоит гордиться", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В том же время, по мнению Сиражудиновой, нельзя утверждать, что женщины в этих видах спорта массово задействованы. "В любом виде спорта всё-таки преимущественно личный и семейный выбор. Но в Дагестане, к примеру, больше тренеров и возможностей занятия единоборствами, тхэквондо и другими. И это на протяжении многих лет. Но я не видела отрицательной реакции или неприятие участия девушек в таких видах спорта", – пояснила исследовательница.

По её словам, определенный резонанс, вызванный успехами женщины в нетрадиционной для нее сфере – это не специфическая проблема Кавказа. "В обществе есть группы, которые могут также критиковать, не понимать участия женщин в тех видах спорта, которые традиционно считаются мужскими. Но это происходит не только в Дагестане, мы видим, что во всём мире сейчас люди как бы болезненно реагируют, когда какая-то сфера переходит гендерные границы. Но это нормальное явление, у людей есть собственное представление", – отметила Сиражудинова.

Спорт для кавказских девушек стал способом самоутверждения

Недостатка в спортзалах для занятия силовыми видами спорта в Дагестане нет, считает Саида Сиражудинова. "Есть общие группы, куда девочки могут ходить наравне с ребятами. Отдельно они не выделяются, но, может быть, было бы лучше, чтобы выделились. Чтобы девочки занимались в отдельных группах, потому что не все семьи могут отдать детей в смешанные группы. И не все семьи могут позволить вообще ездить на соревнования по всей России и за ее пределы", – пояснила Сиражудинова.

Она полагает, что интерес девушек к занятиям силовыми видами спорта является формой самовыражения. "Это является формой самоутверждения, самовыражения, особенно когда ты живешь в рамках границ, ты можешь проявить себя в той сфере, в которую тебя семья допускает. Преодолеть помехи, какие-то общественные стереотипы, выход за границы – я думаю, это может быть важно для некоторых девушек. И опять-таки это все упирается в возможности, да, силовые [виды спорта] – они более развиты, более популярны, отсюда к ним интерес", – сказала Саида Сиражудинова.

Мастер спорта по стрельбе из лука, тренер в этом виде спорта Альбина Юсупова лично знакома с Земфирой Магомедаливой. По её мнению, основным мотивом девушек при выборе силовых видов спорта является стремление к успеху. "Если вы пообщаетесь с Земфирой Магомедалиевой, то увидите, что она просто душечка. Нет в ней ничего такого, что указывало бы, что она стремится, извиняюсь за выражение, морду набить. Такая добрая, положительная девочка, я всегда удивляюсь, что она забыла в этом боксе. Но в ней такое желание и рвение к успеху. Она себе целью поставила участие и выигрыш в Олимпиаде и идёт к этому. Она участвует в Олимпийских играх в весовой категории 75 килограммов, а была, по-моему, 86 килограммов. Представляете, как она старалась ради участия?" – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Альбина Юсупова.

В сентябре 2016 года Земфира Магомедалиева выиграла свой третий чемпионат России в весовой категории свыше 81 килограмма. В октябре 2019 года она завоевала золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди женщин, одержав победу в весовой категории до 81 килограмма.

Участников, а тем более победителей международных соревнований ждут неплохие заработки, добавила Альбина Юсупова. "Эти девочки, которые себя там проявили, получилось дойти до золотой медали, – это и своего рода и заработок их. У спортсменов с хорошими результатами есть постоянные стипендии, премии. И это играет роль для девушек тоже", – пояснила она.

Участникам соревнований сложно соблюдать все требования ислама

Альбина Юсупова отметила, что её вид спорта – стрельба из лука – также привлекает немало девушек, но здесь существует важный фактор: мусульманки могут тренироваться и даже выступать на соревнованиях в хиджабах. "За последние 3-4 года идёт поток девушек в стрельбу из лука. Этот вид спорта, который приветствуется исламом. Потому что сам пророк Мухаммад говорил: занимайтесь стрельбой из лука. Очень много девушек в хиджабах приходит. У нас даже инвалиды, девочки на колясках очень активно стали заниматься этим спортом. Но, к сожалению, пока лучницы из Дагестана на Олимпиаду не попали. Два года назад была призерша Кубка Европы, девочка-инвалид, наша спортсменка. Она пыталась отобраться на Паралимпийские игры, но не получилось, а так были шансы, конечно", – рассказала Юсупова.

С исламской точки зрения занятия спортом могут вызвать "много вопросов" к девушкам, считает журналист Идрис Юсупов. "В первую очередь это и целесообразность занятия именно профессиональным спортом – не только в целях поддержания здоровья – и вопрос к соблюдению норм ислама при занятиях, соблюдению внешнего вида. Я думаю, тут соблюдающей мусульманке не так будет просто этим заниматься. Вообще тема соблюдения каких канонических норм в отношении не только женщин, но и мужчин в спорте имеет определенные особенности. Но я не думаю что именно этот вопрос является основным ограничением для большинства спортсменов", – сказал он.

Блогер из Северной Осетии Алихан Хоранов считает, что с точки зрения мусульманина нет разницы между участием женщин в спортивных соревнованиях по боксу или по художественной гимнастике. "С моей точки зрения большой разницы между борьбой, боксом, художественной гимнастикой и иным видом спорта, где женщина выступает в открытой одежде, нет. Для меня, моей семьи, моего круга это неприемлемо ни в какой форме, но мы живем в обществе, где каждый делает свой выбор", – сказал Алихан Хоранов корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению блогера, сейчас жесткое разделение на мужские и женские профессии или виды спорта уже размыто. "Это объективно устарело. Не то, как мы к этому относимся, а объективно в обществе такая устаревшая точка зрения, несовременная, неактуальная. Поэтому, наверное, девушки идут туда – потому же, почему идут в велоспорт или фехтование. Нравится образ боевой горянки, наверное, нравится соревноваться", – поделился мнением Хоранов.

В целом ислам не одобряет занятие как мужчин, так и женщин силовыми видами спорта, особенно в тех, где надо бить по лицу, считает дагестанский адвокат и руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "Соблюдать в таких соревнованиях на Олимпиаде и другие предписания ислама, например, в одежде, крайне трудно, в том числе и мужчинам", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Участие женщин из Дагестана и вообще с Кавказа в силовых видах спорта Увайсов не считает популярной тенденцией. "Нельзя сказать, что женщинами-спортсменками в силовых видах так же гордятся, как и мужчинами, и пристально следят за их выступлениями", – сказал он, подчеркнув, что это связано не с полом спортсмена, а с тем, что женщины значительно реже достигают серьезных спортивных успехов.

В то же время в Дагестане для развития силовых видов спорта имеется хорошая база, добавил он. "Для борьбы, единоборств не требуется каких-то особых условий – полей, сложного оборудования и так далее – а нужны хорошие тренеры, которых в Дагестане много. Поэтому у всех, в том числе у девушек, имеются возможности для занятий", – пояснил Увайсов.

По его словам, в Дагестане не вызывает резкого отторжения занятие девушки боксом или единоборствами. "Конечно, многие частное мнение могут высказать, что это им не нравится. Но общественного возмущения этим нет", – отметил Увайсов.

Ученый объяснил смягчение стереотипов в дагестанском обществе

Несмотря на то, что шариат и адаты не одобряют участие женщин в агрессивных видах спорта, в целом на Кавказе сейчас к этому спокойное отношение, подтвердил доктор исторических наук, дагестанский профессор-этнограф Руслан Сефербеков. "Я общаюсь с моими земляками, мы это как-то воспринимаем спокойно. Но, конечно, ислам не приемлет вообще виды спорта, в которых соперники бьют друг друга по лицу. Но такова специфика современного спорта", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" ученый.

В то же время, по мнению этнографа, на Кавказе адаты допускают занятия агрессивными видами спорта мужчинам. "Наше высокоагрессивное воспитание человека традиционно было обусловлено вызовами. В Дагестане [исторически] скудное очень обеспечение человека, нашествия врагов, иногда и женщины принимали участие в битвах. Конечно, женщина должна заниматься, по идее, женскими видами спорта – гимнастика или теннис, бег, может быть. Но когда женщина в кикбоксинге или смешанных единоборствах, мы это воспринимаем спокойно, не возмущаемся", – рассказал Руслан Сефербеков.

Меняется и восприятие успешности женщин в других видах деятельности – бизнесе или на госсслужбе, добавил этнограф. "Стереотипы меняются. Например, в советское время женщина-военнослужащий или женщина – работник милиции – это было неприемлемо. Партийный или советский работник – допустимо, а вот служба в силовых органах не очень одобрялась. Но за последние 30 лет в связи со сменой государственного строя поменялись взгляды. Так, тяжело работу стало найти, многие женщины пошли на службу в полицию, стали военнослужащими и так далее. Потому что у них, хоть и опасная работа, но очень хорошая зарплата", – пояснил Сефербеков.

В отношении «мужской работы» также меняются стереотипы, уточнил ученый. "Еще 8-10 лет назад дагестанец-мужчина, который работает официантом, – это считалось предосудительным. Разве что в Дербенте, скажем, и то с соседнего Азербайджана гастарбайтеры были официантами, и это считалось не мужское занятие. А сейчас посмотрите, в Дагестане – в Махачкале, в Кизляре – в кафе, в ресторанах обслуживают молодые парни. Меняются стереотипы, мышление, переосмысливается в соответствии с новыми вызовами времени", – сказал Руслан Сефербеков.