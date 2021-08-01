Чермен Мамиев. © Фото : Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания

01 августа 2021, 02:36

Чермен Мамиев осужден условно

Бывший глава Министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев приговорен к трем годам условно по обвинению в превышении должностных полномочий.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 мая 2020 года министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев был задержан по делу о превышении полномочий и арестован, ему грозит до 10 лет заключения. По версии следствия, он распорядился выплатить из бюджета 406 миллионов рублей за невыполненные по госконтракту работы. В декабре Мамиев после освобождения из СИЗО ушел в отставку.

Промышленный районный суд Владикавказа приговорил бывшего главу Минприроды Северной Осетии Чермена Мамиева к трем годам лишения свободы условно, пишет 31 июля "Основа".

Мамиев признан виновным в превышении должностных полномочий с причинение тяжких последствий. Согласно материалам дела, он, будучи главой Минприроды, заключил с подрядчиком контракт на 406 миллионов рублей, оговаривающий ликвидацию Унальского хвостохранилища в Алагирском ущелье. Однако выяснилось, что подрядчик, с которым был заключен контракт, не имел должной лицензии на проведение таких работ, а экспертиза проектно-сметной документации проводилась неуполномоченным органом, пишет "Кавказ. Реалии"*.

Кроме того, по данным генеральной прокуратуры, Мамиев подписал акты выполненных работ и оплатил их, тогда как фактически весь комплекс работ выполнен не был.

Дело в отношении Мамиева поступило на рассмотрение в Промышленный райсуд Владикавказа 11 февраля 2021 года. Оно неоднократно откладывалось, в том числе по причинен неявки подсудимого. Бывший чиновник обвинялся по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), говорится в сообщении на сайте суда.

Отметим, что санкции указанной статьи - лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Комментариями Мамиева относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Замначальника УФСИН по Северной Осетии обвинен в крупном хищении", "Чиновник из Северной Осетии заподозрен в нецелевом использовании 566 миллионов", "В Северной Осетии сироте дважды выдали непригодные для жизни квартиры".

Автор: "Кавказский узел"

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