08 июня 2020, 05:38

В Северной Осетии сироте дважды выдали непригодные для жизни квартиры

Чиновники два раза подряд нарушили жилищные права девушки-сироты, заявила прокуратура Северной Осетии.

По данным прокуратуры Северной Осетии, Управление социальной защиты населения по Ардонскому району предоставило девушке-сироте квартиру в многоквартирном доме, который затем был признан аварийным и подлежащим сносу.

После этого, в 2018 году администрация местного самоуправления Алагирского района переселила девушку в новую квартиру в рамках реализации подпограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2020 годы". Однако проведенная прокурорская проверка показала, что эта квартира непригодна для проживания, в частности, в ней отсутствует отопление, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 6 июня.

Прокуратура подала в суд иск о возложении на республиканское министерство труда и социального развития обязанности предоставить сироте жилое помещение, которое соответствовало бы требованиям. Иск в настоящее время рассматривается. Кроме того, в отношении бывшего должностного лица администрации местного самоуправления Алагирского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий).

Отметим, что максимальное наказание по упомянутой статье - лишение свободы на срок до четырех лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в 2019 году за покупку непригодного жилья для сирот был оштрафован бывший глава министерства ЖКХ Северной Осетии, а главный специалист отдела был привлечен к ответственности. Позднее подозреваемым по уголовному делу о махинациях с жильем для сирот стал заместитель председателя правительства республики.

Примечание:

"Замглавы села в Северной Осетии отпущен из-под стражи", "Чиновники из Северной Осетии обвинены в мошенничестве с пенсиями умерших", "Чиновник в Северной Осетии заподозрен в многомиллионных махинациях".

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